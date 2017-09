Empresarios de Bacalar respaldan creación de área protegida

Bacalar, 27 septiembre

Javier Ortiz (Novedades Chetumal)

Los prestadores de servicios turísticos en Bacalar, ambientalistas y bacalarenses coincidieron a medias con ejidatarios que se oponen que Bacalar sea ANP, porque no se debe satanizar, que el desarrollo debe ser sustentable sin medidas radicales.

David Martínez Sánchez, presidente de la Asociación de Hoteles y Restaurantes de Bacalar, consideró que a pesar que la actividad turística es la principal fuente de ingreso en Bacalar, están buscando que la Laguna y sus alrededores sean Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad y tener un Área Natural Protegida es un paso importante.

Herbert Ic Rodríguez, representante de la Asociación “Bacalar Consciente”, señaló que las asociaciones civiles que están impulsando esta propuesta, no están en contra del desarrollo de Bacalar y sus alrededores, pero sí existe urgente necesidad de preservar el medio ambiente y para ello están poniendo especial atención en la conformación del Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) y el Programa de Desarrollo Urbano (PDU) de la ciudad que cumpla estas necesidades.

Manuel Alfredo Chí López, vocal Indígena ante el Consejo del Comité de Cuenca de la Península de Yucatán, consideró que se está satanizando la posibilidad de que Bacalar sea considerada Área Natural Protegida (ANP), señaló el ejemplo de la Biósfera de Sian Ka´an que cuenta con construcciones.

Romel Cano Álvarez, gerente operativo del Comité de Cuenca del Sistema Lagunar de Bacalar, indicó que se debe asegurar que no se esté haciendo un “elefante blanco, que el mecanismo cuente con financiamiento para su operación, ya que hay áreas decretadas anteriormente que no cuentan siguiera con un plan de manejo, “se debe incluir el factor social, no se trata de tener zonas ricas en biodiversidad, pero con población sumida en la pobreza”.

Gustavo Barrabás Buitrón, conocido ambientalista bacalarense, consideró que muchos se oponen “porque es más fácil destruir de acuerdo al modelo que hemos tenido, que reestructurar, que en muchos casos obedece a imposiciones del gobierno federal para restringir el uso o explotación de manera sustentable”, dijo.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), para una declaratoria de este tipo es indispensable considerar el contexto social y económico propicio, ya que la imposición unilateral de regímenes de conservación, no asegura en el largo plazo la viabilidad de proyectos y programas.