Empresarios del sur del estado reclaman obra pública

Chetumal, 8 diciembre

Miguel A. Fernández (Por Esto QRoo)

En encuentro con empresarios de la Canaco del centro y sur de la entidad, el titular de la Sintra, Jorge Portilla Manica, recibió fuertes críticas por la falta de obras en el sur del estado durante este año, el rezago a la infraestructura en la capital y las comunidades, así como por las extorsiones que realizan los inspectores a los comerciantes de los municipios más pobres.



El titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte acudió al auditorio de la Cámara Nacional de Comercio de Chetumal a un evento titulado Proyectos de Inversión en Infraestructura 2018, sin embargo, el propio Portilla Manica reconoció que no hay aprobada ninguna obra de alto impacto para Chetumal y que aún deben realizarse los proyectos para poder desarrollar trabajos importantes para la capital del estado, como lo sería la continuación del boulevard hacia Subteniente López.



Esperando un público a modo, el secretario proyectó una presentación de la inversión 2017, sin embargo, fue duramente cuestionado por los representantes de la Canaco de las delegaciones del centro y sur del estado, así como por empresarios locales.



Recriminaron que se dice que se invirtieron alrededor de 260 millones en Othón P. Blanco, pero el encargado de la presentación apenas enumeró obras que sumaron 70 millones. Este cuestionamiento molestó a Portilla Manica, que contestó poco amable al empresario que hizo la observación.



Además, el representante de la Canaco en la localidad Javier Rojo Gómez, con más de 7 mil personas, recriminó el abandono total en infraestructura, pues no cuentan con parques, campos deportivos, cementerio y la entrada a la comunidad está destrozada por la falta de mantenimiento.



En tanto, la representante de los comerciantes de Felipe Carrillo Puerto señaló que inspectores de la Sintra extorsionan con pagos fuera de la ley a comerciantes y productores, por lo que pidió se atienda esta problemática que lacera la economía de quienes se esfuerzas para ganarse la vida ante la coyuntura de estancamiento económico de la zona centro del estado.



Fue evidente que los empresarios del comercio organizado no estuvieron conformes con la exposición del titular de Sintra, que no mostró dentro de los planes para 2018 alguna acción concreta que signifique un avance en la reactivación económica de Chetumal, que fue un compromiso de campaña del gobernador Carlos Joaquín González.