En lugar de ayudar, amaga a trabajadores de Walmart

Chetumal, 27 de mayo

José Ramos (Por Esto QRoo)

La secretaria del Trabajo y Previsión Social de Quintana Roo, Catalina Portillo Navarro, limitó el derecho de los trabajadores a manifestarse, al considerar ilegal e inconstitucional que se manifiesten con paros laborales para exigir el pago de conceptos, como el reparto de utilidades.

Es de hacer mención que el artículo 123, párrafo XVII de la Constitución establece: “Las huelgas serán lícitas cuando tengan por objeto conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los del capital.

En los servicios públicos será obligatorio para los trabajadores dar aviso, con diez días de anticipación, a la Junta de Conciliación y Arbitraje, de la fecha señalada para la suspensión del trabajo.

Las huelgas serán consideradas como ilícitas únicamente cuando la mayoría de los huelguistas ejerciere actos violentos contra las personas o las propiedades, o, en caso de guerra, cuando aquellos pertenezcan a los establecimientos y servicios que dependen del Gobierno”.



No obstante, la funcionaria señala: “Eso es un paro ilegal e inconstitucional, lo cual traerá consecuencias a las partes que cometan conductas de manera ilícita, porque dentro de la Ley Federal del Trabajo no está contemplado hacer paros laborales”, señaló.



Además, dijo que en la Procuraduría Federal del Trabajo en Chetumal se le dará seguimiento a los trabajadores para que sepan cuáles son sus derechos y a quiénes sí les corresponde manifestarse.



Portillo Navarro intimidó a los trabajadores que pretendan manifestarse con repercusiones legales, a pesar de que el manifestarse es un derecho constitucional.



Cabe recordar que el pasado 19 de mayo, en protesta por lo recibido como reparto de utilidades, decenas de empleados de la tienda de autoservicio Bodega Aurrerá realizaron paro de labores.



Los trabajadores apuntaron un raquítico reparto, por lo que procedieron ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, puesto que el pago de utilidades otorgado a cada empleado fue de entre 60 y 100 pesos.



Otro caso se registró cuando trabajadores de la cadena de Farmacias YZA realizaron también el paro laboral por la misma situación, pues algunos indicaron que recibieron menos de 30 pesos por esta prestación.



Cabe señalar que el pago de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) debe darse a más tardar el 30 de mayo para las personas morales, es decir, empresas.



Según el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el reparto de utilidades es el derecho constitucional de los trabajadores para recibir una parte de las utilidades generadas en la empresa donde laboran, conforme a la Declaración Anual que presenten ante las autoridades fiscales.



La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) recomienda a las empresas realizar este pago entre el 1 de abril al 30 de mayo, mientras que las personas físicas con empleados del 1 de mayo al 29 de junio.



Tienen derecho al reparto de utilidades todos los trabajadores que laboren al servicio de un patrón. En contraparte, no tienen derecho al reparto de utilidades los directores, administradores, gerentes generales, socios y accionistas, trabajadores eventuales que hayan laborado menos de 60 días al año al que corresponda el ejercicio del pago de utilidades, así como aquellos profesionistas, técnicos y otros que mediante el pago de honorarios presten sus servicios sin existir una relación de trabajo subordinado, y trabajadores domésticos.



La obligación se genera del 1 de abril al 30 de mayo tratándose de personas morales (empresas), y del 1 de mayo al 29 de junio si se trata de personas físicas. Para el cobro de utilidades se tiene el plazo de un año a partir del día siguiente en que se genere la obligación.



Aquellos trabajadores que no reciban el pago de utilidades en las fechas en mención (30 de mayo o 29 de junio) tendrán un año para reclamarlas ante las Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet).