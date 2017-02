Envenenan perros en Cozumel

Cozumel, 8 feb

(Por Esto Q Roo).

Envenenan perros en la colonia San Miguel. Por lo menos ocho caninos aparecieron muertos, generando el enojo de ciudadanos propietarios de las mascotas. Alguno asume que fue obra de personal del Centro de Control Animal (CCA), porque los vieron previamente rondar por las calles.

Este martes los vecinos de la colonia san Miguel I se levantaron con la noticia de que por lo menos ocho perros habían sido envenenados. Uno de los propietarios afectados es Santos Javier Cauich Chacón, quien llegó casi con lágrimas en los ojos a la 40 Sur con calle 7 para ver el cuerpo inerte de su perro “Jackson”, a quien acarició con impotencia luego de haber sido su mascota por siete años.

Dijo que su mascota “salía a pasear pero no hacía mal a nadie, saca de onda que sean gandallas, no manchen. Mi perro era noble, jugaba con mis hijos, los cuidaba. Cuando me fui a Cancún me lo quise llevar pero en el barco no lo aceptaron pasar que porque era ‘malix’.

Esa vez se quedó con mi mamá y me regresé por él. Ahorita me dijo mi vieja que lo habían matado y sentí bien feo. Mi vieja se puso a llorar, qué bueno que mi hijo de cinco años no lo vio porque si no hubiera sido un trauma, mi perro estaba sano”.

Lo tapó con una toalla y lo cargó para llevárselo sobre una de sus piernas con la tristeza de su familia que ahora no tiene mascota.

Otro de los afectados es Rigoberto Catzín Poot, a quien le envenenaron a su perro en el parque “Alamo”. En su relato dio a conocer que él estaba trabajando cuando una vecina le informó que su mascota de nombre “Renzo” estaba convulsionando en el parque, por lo que acudió sólo para verlo morir. “Yo digo que son los de la ‘perrera’ (del CCE) porque no tenía ni 15 minutos que había pasado la camioneta por mi negocio. Me dijeron que en otros parques murieron seis perros envenenados”.

Comentó que su perro no es de salir a la calle, pero que este martes le abrió la reja porque estaba realizando limpieza y ni diez minutos pasaron cuando el canino fue envenenado.