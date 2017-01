Ex Rector, víctima de discriminación y hostigamiento en la Uimqroo

Chetumal, 4 de enero

Juan Juárez Mauss

El ex Rector de la Universidad Intercultural Maya en Quintana Roo (Uimqroo), Francisco Rosado May, interpuso una queja por discriminación en contra de funcionarios de esta casa de estudios ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (Cdheqroo).

El también ex Rector de la Universidad de Quintana Roo dijo que después de estar en el extranjero varios años llevando a cabo trabajos de investigación – luego de dejar la rectoría de la universidad intercultural maya- trató de reiniciar sus labores como académico, encontrando un panorama hostil de parte de las autoridades de la institución.

Señaló al actual Rector, José Ángel Arjona Carrasco, al director académico Ildefonso Palemón Hernández Silva, al director administrativo, Lino Gómez, y al jefe de recursos humanos, Tomas Tek, como los funcionarios que no le han dado la oportunidad de reintegrarse a sus labores ya que no tiene un área en donde ejercer su materia, y sobre todo asignación académica que le impide entrar al Sistema Nacional de Investigadores y con esto verse impedido en poder participar en eventos internacionales como el que se realizará este mes en el país de Cuba, en donde él es el invitado principal del cierre de evento sobre Educación Intercultural.

Francisco Rosado May, expresó que sus sospechas es que el hostigamiento que vive a manos de los cuatros funcionarios es por motivos raciales, derivado de su origen maya.

Rosado May acusó a José Ángel Arjona Carrasco como un Rector que no tiene el perfil para tener este puesto, ya que no cuenta con una maestría, además de carecer de sensibilidad para tratar la lengua y cultura de las personas de la región maya del Estado.

El académico insistió que con la queja ante la Cdheqroo es para que se le reinstale y se respete su carrera académica, además de que cesen los hostigamientos en su contra.