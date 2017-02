Fiscalía también debe actuar contra Abuxapqui y Aguilar Cheluja

Chetumal, 27 Feb

Martha Carrión. (Diario Q Roo).

El regidor Germán Vidal González Pavón confió en que así como la Procuraduría General de la República (PGR) aseguró predios que “se regalaron” en la pasada administración, lo mismo hará la Fiscalía General del Estado para proceder en contra del ex presidente municipal, Eduardo Espinosa Abuxapqui, y el ex secretario general del Ayuntamiento de Othón P. Blanco, Jorge Aguilar Cheluja, por el enriquecimiento ilícito de ambos ex funcionarios.

En entrevista, el regidor confió en que al igual que la PGR, la Fiscalía General del Estado no sólo llame a cuentas al ex secretario general del Ayuntamiento capitalino, sino que también proceda en su contra.

“El hecho de que la Procuraduría haya asegurado los predios que se vendieron de manera irregular durante la pasada administración nos da confianza de que las autoridades están actuando en consecuencia y de que los ex servidores públicos como Espinosa Abuxapqui y Aguilar Cheluja, quienes se enriquecieron a costillas del pueblo, serán sancionados”, manifestó.

El regidor expuso que han venido dando seguimiento al desarrollo de la denuncia que interpusieron hace unas semanas ante la Fiscalía General del Estado en contra de Aguilar Cheluja por los delitos de tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y desvíos de recursos

“Ya se han dado algunas acciones, tenemos conocimiento de que la Fiscalía General ya está investigando algunos de los aspectos que le solicitamos y esto lo informaremos de manera más amplia en el transcurso de los próximos días”, abundó.

Destacó que siguen con la firme intención de interponer una denuncia penal en contra del ex presidente municipal Espinosa Abuxapqui, aunque como él también recurrió a un buen número de prestanombres están terminando de conformar las pruebas que presentarían a las autoridades.

De igual manera, indicó que en el transcurso de esta semana estarían presentando ya finalmente ante el Congreso del Estado la solicitud de juicio político en contra de el ex secretario general del Ayuntamiento capitalino.