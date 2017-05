Gobierno catastrófico de Perla Tun

Cozumel, 29 Mayo

Alberto Tejero. (Quintana Roo Hoy)

Aún para los representantes populares que representan al “Gobierno del Cambio”, la administración de Perla Tun al frente de la administración pública municipal resulta desafortunada.

Para el diputado panista Jesús Zetina Tejero, aunque hay aciertos, la lejanía de Perla Tun con la ciudadanía es un tema que, aunque se le ha dicho, insiste en desatender.

“Desafortunadamente la comunicación y su estrategia política ha sido incorrecta, se lo hemos dicho, yo en lo personal, desde el principio y pareciera que no le interesa que la gente pueda calificar a su gobierno; hoy la ciudadanía está desinformada, desvirtuada en la información, hoy la ciudadanía tiene una percepción negativa hacia el gobierno de la presidenta municipal y eso sin duda le resta y mucho”, advirtió el diputado panista.

Para el legislador panista con experiencia en la administración pública municipal, existen ejemplos de quienes tendieron puentes directos con la ciudadanía y aún con la oposición para mejorar las circunstancias de este municipio y un buen ejemplo, fue la administración del también panista, Gustavo Ortega Joaquín.

“El acercamiento con la ciudadanía es muy importante; en gobiernos de Acción Nacional como lo tuvimos con Gustavo Ortega, teníamos las audiencias públicas cada miércoles, me tocaba a mí organizarlas como director de Desarrollo Social y eso permitía que la ciudadanía pudiera expresarse con su primera autoridad en el municipio y que ésta supiera cuál era el sentimiento y lo que quería realmente la ciudadanía para beneficio de su comunidad, de su colonia, etcétera”, aseguró.

Recordó que aún con contingencias, las audiencias no fallaron; “yo no recuerdo un sólo miércoles que el ex presidente municipal haya dejado de ir a una audiencia pública, aún con el huracán ‘Wilma’ que nos golpeó muy fuerte, las audiencias se seguían dando y seguíamos atendiendo a la gente de manera personal”, finalizó.

GOLPE A LA SEGURIDAD

La gravedad, tan sólo en el tema de la seguridad pública de la ínsula ha llegado a extremos insospechados, al grado de que hoy, existen atentados y amenazas, no sólo hacia los empresarios quienes invierten en la economía local, ni sólo hacia los turistas a quienes ya se asalta con toda la libertad; ahora, ya estarían en la mira funcionarios públicos y políticos y esa, es una de muchas preocupaciones de la diputada Gabriela Angulo Sauri.

“La situación está muy mal porque ¿cómo es posible que corrieron policías?, de repente llego en vacaciones y resulta que corrieron policías; los delincuentes ya empiezan a atacar a turistas, quienes son la parte que da la economía a la isla, es la única entrada económica que tenemos; el sustento económico es a través del turismo y ya que empiecen a asaltar a los turistas, es fatal, es catastrófico”, indicó.

“LOCURAS” EN EL CABILDO

Se pierde el respeto y se pierde todo, dijo la diputada Gabriela Angulo Sauri, al referirse al “circo” en que se han convertido las sesiones de Cabildo, en las que hay gritos, burlas y sobajamiento a los regidores.

Dijo que se pierde el objetivo y no puede hacerse nada porque lo que queda es la ingobernabilidad, “por ello pasa lo que ocurre, porque se ha convertido en una isla sin ley y entonces la gente considera que cada quien puede hacer lo que quiera”.

Concluyó que está muy triste porque ve que la ciudadanía no tiene una respuesta respecto de sus necesidades; en el tema de los conflictos que Perla Tun tiene con sus propios compañeros dijo que, efectivamente existe un distanciamiento aún con sus propios compañeros de fórmula.