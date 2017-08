Habitantes de Carrillo Puerto piden que diputado de la cara

Felipe Carrillo Puerto, 28 de agosto

Alejandro Chan (Diario de QRoo)

Habitantes de las localidades rurales de este municipio aún esperan la visita del diputado local, José Esquivel Vargas, quien durante campaña se comprometió a gestionar apoyos para el campo; sin embargo, a varias semanas del paso de la tormenta tropical “Franklin” ni siquiera ha regresado para atestiguar las condiciones de las familias más afectadas.



En este sentido, Juan Tun Chan, humilde habitante de la comunidad de Santa María Poniente, señaló que son muchas las familias que lamentan la ausencia del legislador, a quien señalaron de no haber visitado el poblado luego de las elecciones, pese a que había prometido dar apoyos para el campo.



El entrevistado resaltó que han pasado varias semanas del paso del meteoro Franklin, que causó daños al campo por las fuertes lluvias y ventarrones; sin embargo, Esquivel Vargas no ha realizado algún recorrido por las zonas afectadas para atestiguar las consecuencias que aún siguen padeciendo.



Explicó que desde la comunidad sintonizan los programas radiofónicos en los que el diputado da a conocer sus supuestas obras o trabajos en el Congreso, pero señaló que poco o nada de ello ha repercutido de manera positiva para las familias de las comunidades rurales.



Tun Chan explicó que hasta la fecha los apoyos para el campo que dijo aterrizar no se han concretado, puesto que parte de los insumos que se han entregado corresponde a programas de concurrencia de los Gobiernos Federal, estatal y municipal y no provienen del sector legislativo.



Por último el entrevistado mencionó que esperan que el diputado verdaderamente trabaje por la Zona Maya y que al fin aterricen los millonarios programas que supuestamente ha gestionado y ha anunciado vía radiofónica para el beneficio de las miles de familias que dependen de los trabajos en las milpas, toda vez que hasta el momento en Santa María Poniente no ha entregado algún apoyo.