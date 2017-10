Hermana de conductor de UBER defiende su inocencia

Cancún, 27 de octubre

Después de los hechos ocurridos el día de ayer, donde un conductor del Sindicato de Taxistas Andrés Quintana Roo perdió la vida, la hermana del conductor de Uber salió en su defensa y publicó un mensaje en redes sociales.

M. R. G. compartió la siguiente publicación en su cuenta de Facebook:

”Como hermana de un chico que fue buscando superación y oportunidad en Cancún; les quiero comentar y que no es nuevo lo que sucede con los taxistas que ya es bien sabido que siempre han estado inconformes con la aparición de Uber.

La situación fue que el día de hoy por la mañana alrededor de las 10:30am, mi hermano, E. R. G. en un vehículo Ford fiesta color blanco dejo un pasaje, en ese momento se percata un taxista de que el vehículo era Uber y da aviso a sus compañeros de sitio y lo persiguen como se ha vuelto costumbre para golpear a los conductores o agredir sus autos, para evitar ello trata de escapar y lo alcanzan un par de taxistas al quererlo bajar del vehículo sobre Av. Colosio pasa un vehículo y los arrolla; por esta situación se da a la fuga el verdadero culpable los otros dos taxistas implicados en la persecución deciden culpar a mi hermano y encubrir al verdadero culpable claro lo que de se llama usar a mi hermano el joven E. R. G. como “chivo expiatorio” para sacar a Uber de Cancún, cuando las personas arrolladas presentaron heridas de un auto mucho mas grande, el impacto fue de un auto a velocidad mucho mayor y el auto Ford fiesta que trabajaba mi hermano no presenta ningún tipo de evidencia y hay personas que atestiguan que fue otro vehículo el que arrolló a estas dos personas. Ahora mi hermano se encuentra en situación de detenido y enfrentando un proceso injusto, siendo sindicalizados estos, estos taxistas tienen el apoyo de un sindicato y haciéndose valer de mentiras, no les importa refundir a un chico sin antecedente ninguno de este tipo y amenazarlo para inculparse y pagar por algo que no cometió.

Así mismo solicito que las personas que hayan sido testigos de este hecho al igual que los afectados se pongan en contacto conmigo por este medio, para evitar esa aberrante injusticia los dos autos de arriba son los que perseguían a mi hermano y el auto Ford fiesta que finalmente se impacto.

Les comparto el video donde se precia que los que el Ford fiesta no pasa por encima de estas personas estas personas ya estaban tiradas y el impacto lo reciben antes de que arrancara se escucha un claxon que les toco antes de arrollarlos y la sombra de un vehículo grande”.

Testimonio de taxista

Por su parte, el conductor de taxi que resultó lesionado el día ayer, declaró su versión de los hechos desde el centro médico donde se encuentra internado.

I.A.L. miembro del Sindicato, comentó que en un inicio fue trasladado en una ambulancia al Hospital General pero no recibió la atención que requería, por lo que fue trasladado a la clínica del Sindicato de Taxistas y de inmediato fue intervenido quirúrgicamente.