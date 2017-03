Indignación por explotación equina en Cozumel

Cozumel, 19 enero 2016

La imagen de un caballo recostado sobre una banqueta y detrás de él, la calesa de la cual tiraba, levantó indignación en usuarios de las redes sociales ayer y fue suficiente para que la Dirección de Ecología y Medio Ambiente aplique una sanción contra el calesero.

La fotografía fue publicada ayer a las cinco de la tarde por un miembro del grupo de Facebook “Que todo Cozumel se entere…”, acompañada del texto: “Hoy en cozumel hasta cuándo seguira pasando esto?” (Sic.)

A unas horas, la imagen tenía más de 374 pulgares hacia arriba, había sido compartida más de 350 veces y motivó más de 140 comentarios, la mayoría eran de desaprobación del uso de animales para el transporte turístico.

El revuelo llegó a la Dirección de Ecología y Medio Ambiente, cuyo director, Rafael Chacón Díaz, indicó que el animal se desmayó debido al exceso de trabajo y por estar mal alimentado, por lo cual el calesero, Melchor “N”, fue citado hoy y será suspendido por tiempo indefinido.

Señaló que el caballo, llamado John, será trasladado al centro de control animal de Cozumel en donde se examinará su salud y se le dará atención para lograr su recuperación.

El incidente en el que John cayó al pavimento, ocurrió en la Quinta Avenida entre la calle 4 y la 6 norte, en el centro de la ínsula.

Chacón Díaz indicó que este tipo de situaciones no son comunes en la isla; precisó que en total hay 15 caleseros que tienen concesión para trabajar, pero solo se cuenta con un inspector para supervisarlos.

Sin legislación para el cuidado de los caballos

El Reglamento de Transporte Urbano de Pasajeros del Municipio de Cozumel contempla a las calesas y a los choferes de éstas dentro de sus artículos, así como las sanciones por no respetar los sitios permitidos para estacionarse, por no tener debidamente identificados sus vehículos o por no mantener la limpieza del área que ocupan.

Sin embargo no menciona el cuidado que se debe dar a los jamelgos que las hacen avanzar, ni las sanciones por darles un mal trato.

