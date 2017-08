Inicia Sintra cacería contra taxistas de Chetumal

Chetumal, 14 de agosto

(Por Esto QRoo)

Sigue la arremetida del personal de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra) contra los taxistas de Chetumal, y por la mínima irregularidad que detecten mandan a los carros al corralón en grúas, sobre todo cuando el conductor no se deja extorsionar.



Mientras existe una pugna entre disidentes del Sindicato Único de Choferes de Automóviles de Alquiler (Suchaa) con su secretario general, Sergio Cetina Valle, los inspectores se han dado a la tarea de iniciar con la cacería de taxis.



Inspectores de la Sintra instalaron un retén sobre la avenida Independencia en cruce con Venustiano Carranza para detener a los conductores de taxis, sobre todo a los del Sindicato Único de Choferes de Automóviles de Alquiler (Suchaa).



Los taxistas dieron a conocer que tienen en claro los motivos por los cuales el titular de la Sintra, Jorge Portilla Manica, y el director de Transportes, Alejandro Ramos Hernández, han ordenado el operativo contra los taxistas, ya que lo que quieren es dinero debido a que en la mayoría de los casos no hay motivo porque tienen sus documentos en regla.



Asimismo, señalaron que la Sintra ni siquiera tiene la facultad de cobrar esas multas o retener vehículos, ya que es una dependencia conciliatoria no sancionadora.



El modus operandi de la Sintra es simple, a través de Alejandro Ramos los inspectores tienen la “orden” de cubrir una cuota de detenciones de vehículos en Chetumal.



Otra irregularidad de la Sintra es que buscan unidades con placas vencidas, sin embargo, la culpa no es de los conductores o dueños de taxis que no tengan las placas del año, debido a que la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) no ha entregado la totalidad de las latas y también por la falta de pago del seguro del auto.



También denunciaron que otro pretexto es inspeccionar que las unidades estén en condiciones óptimas físicas, mecánicas, eléctricas, así como contar con cinturones de seguridad, extintor, llanta de refacción, reflejantes, número económico, pintura, rotulación, logotipo, fotocopia de tarjeta de circulación amplificada para que sea legible, cuando se sabe que los conductores llevan sus unidades a las oficinas de la Sintra para las verificaciones correspondientes.



Denunciaron que Jorge Portilla Manica, en calidad de titular de la dependencia, y de Alejandro Ramos Hernández, director de Transportes, han dado las instrucciones para “cazar” taxistas en la capital del estado.