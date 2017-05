Instala Luis Torres ilegal retén a la entrada de Chetumal

Chetumal, 25 de mayo

Miguel A. Fernández (Por Esto QRoo)

El retén municipal ubicado a la salida de Chetumal, en el que se cobran impuestos a los productores, es violatorio de las leyes, señaló el presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Chetumal, Quintana Roo, Héctor Pérez Rivero.



El abogado explicó que este retén es inconstitucional porque se encuentra fuera de jurisdicción municipal, en plena carretera federal, además es un abuso de autoridad tener a personal de Fiscalización en los retenes sin un escrito de comisión, y que hagan uso de la Policía Municipal para amedrentar o extorsionar a los conductores.



Explicó que, si bien en el Bando de Policía y Gobierno existe un pago de derecho a los camiones que ingresan a la ciudad, las acciones que realiza el Ayuntamiento de Othón P. Blanco son ilegales porque no están contemplados en la Ley de Ingresos, pues no tienen una tabla aprobada por el Congreso del Estado para aplicar esta medida recaudatoria.



Además, Héctor Pérez señaló que los inspectores de la Dirección de Fiscalización no tienen facultad de realizar cobros mientras sigan siendo una instancia que dependa de la Secretaría General del Ayuntamiento, pues las únicas autoridades fiscales actualmente son el tesorero y presidente municipal.



El presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Chetumal, Quintana Roo, dijo que otra irregularidad es que en el municipio no se tiene dirección de tránsito, por lo que quienes tienen las facultades de establecer esos retenes son sólo la Policía Estatal o la Secretaría de Infraestructura y Transporte.



Para el entrevistado se afecta indebidamente una vía de comunicación y a todas luces es una medida para sacarle dinero al pueblo, de lo cual los quintanarroenses ya están cansados.



Recomendó a quienes sean detenidos por el retén soliciten recibo oficial del derecho que les cobren y graben todo el procedimiento, para posteriormente demandar ante la Fiscalía General del Estado este acto de colusión entre la Dirección de Fiscalización y de la Policía Municipal de Othón P. Blanco.



Como se ha expuesto con anterioridad, la voracidad recaudatoria del gobierno municipal se observa en el nuevo retén ubicado en las afueras de la ciudad, donde inspectores de Fiscalización están efectuando cobros a productores de la zona rural que ingresan a la capital.



Cada día se suman más quejas por este retén, que tiene como objetivo generar más ingresos para la administración de Luis Torres Llanes, en perjuicio de los productores de la zona rural que llegan a comercializar sus productos a la ciudad capital.



Algunas personas han referido que los cobros son de alrededor de 250 pesos, cada vez que entran a la ciudad con mercancía, situación que impacta en su economía y en la de sus compradores, para los productores que surten a los centros gastronómicos de Chetumal.



Desde el inicio de la administración se auguraba esta voracidad que tiene el área de Fiscalización como un brazo insensible a la situación económica de los ciudadanos. Han sido muchas las quejas de los inspectores no sólo en la ciudad, sino en las comunidades como Majahual, pero el alcalde Luis Torres Llanes parece tener esa consigna, que golpea a la ciudadanía que le dio su voto hace casi un año.