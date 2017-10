Investigan a equipos de futbol de Q Roo por lavado de dinero

Mérida, 11 de octubre

Carlos Águila (La Jornada Maya)

Quintana Roo es el séptimo estado, entre 18, bajo sospecha de obtener recursos ilícitos y lavar dinero, de acuerdo con el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia Organizada, de la Procuraduría General de la República (PGR).

La entidad cuenta con ocho equipos de futbol profesionales y semi profesionales en el Ascenso Mx, la Liga Premier y la Tercera División.

Hay que recordar que apenas hace semanas que Estados Unidos acusó a Rafael Márquez Álvarez y al cantante Julio César Julión Álvarez Montelongo de ser prestanombres del narcotráfico. No son ni serán el primer futbolista y gente ligada al espectáculo en ser señalados por ese delito.

El Colegio de Contadores Públicos de Cancún indicó que en Quintana Roo se lavan entre 2.7 mil y 3.5 mil millones de pesos cada año por su vocación turística y la población flotante; estima que alrededor de 15 a 20 por ciento de cada millón de pesos que se invierte en el destino, proviene de alguna actividad ilícita.

El reporte Money Laundering through the Football Sector (Lavado de dinero a través del futbol), del Financial Action Task Force (Grupo de Acción Financiera o GAFI, creado por el G7 contra el blanqueo de capitales), advierte que la primera vulnerabilidad del futbol en México es que “los equipos de divisiones de menor categoría tienen necesidades financieras.

Una investigación realizada por el portal deportivo mexicano Cámara Húngara, reveló que al menos 53.8 por ciento de los clubes de futbol, entre la Liga MX, Ascenso MX, Liga Premier y Tercera División, tienen su sede donde operan los principales cárteles de la droga.

En números más precisos, 168 de 312 instituciones tienen su sede en alguno de los 18 estados donde están presentes los grupos delictivos de México.

Según la PGR, las entidades con mayor injerencia del narcotráfico, debido al número de equipos que albergan son Jalisco (29), Estado de México (27), Michoacán (15), Veracruz (13), Guanajuato (13), Morelos (nueve), Quintana Roo (ocho), Tamaulipas (ocho), Sinaloa (siete), Guerrero (seis), Chihuahua (cinco), Sonora (cinco), Durango (cinco), Colima (cinco), Coahuila (cuatro), Nayarit (cuatro), Baja California (tres) y Aguascalientes (dos).

De acuerdo con el reporte de Financial Action Task Force, el futbol mexicano es vulnerable, porque “los equipos de divisiones de menor categoría presentan necesidades financieras, no son inspeccionados y son blancos fáciles para operar, obtener recursos y lavar dinero”.

Tan sólo entre la Liga Premier (antes Segunda División) y la Tercera hay 278 de los 312 clubes que integran las divisiones profesionales en México, apunta el informe.

“Las inversiones en los clubes pueden utilizarse para integrar dinero de origen ilegal en el mercado financiero –sistema similar al de bienes raíces–. Los equipos son vistos por los delincuentes como vehículos perfectos para el lavado”, detalla el documento.

En México, todas las divisiones se han visto involucradas en temas de narcotráfico: León, Querétaro, Irapuato y Necaxa, en la Primera División; recientemente Guerreros de Autlán con el caso de Raúl Flores Hernández (a) El Tío, que según Estados Unidos tiene nexos con Rafael Márquez yJulión Álvarez.

En la Tercera División, hace años sucedió con Mapaches de Nueva Italia (Michoacán) y actualmente Buscando a un Campeón, operados, apoyados y gestionados por Promotora Cultural y Deportiva Morumbí, una de las empresas señaladas por el departamento del Tesoro de Estados Unidos como parte del sistema del cártel de El Tío.

La investigación de Cámara Húngara dice que “el blanqueo es difícil de probar por cómo se opera, y los objetivos son clubes en busca de salvavidas financieros, y patrocinadores. Cada año, tanto en Segunda como en Tercera se realizan (en promedio) al menos 10 cambios de sede. Donde está el dinero, allá va el equipo, y muchas veces no es dinero limpio”.

El balompié dejó de ser negocio para cualquier empresario, porque mínimo se deben tener dos millones de pesos anuales para operar (en el caso de las divisiones inferiores), y entre más se crece los gastos son mayores. “La fragilidad financiera y el crecimiento del sector hace que los gastos crezcan considerablemente”, destaca el Financial Action Task Force.