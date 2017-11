Jóvenes actúan para recuperar villas del CREA en Cancún

Cancún, 5 Julio

Blanca Silva. (Quequi).

Jóvenes cancunenses clausuraron ayer de forma simbólica lo que fueran las Villas Juveniles del CREA, así como del muelle que construye el empresario borgista Ricardo Vega Serrador, a través del Grupo Caveri Servicios Inmobiliarios, en busca de recuperar ese espacio para la juventud y cerrarle el paso a la venta y consumo de drogas en este sector de la población.

Encabezados por dirigentes juveniles, como Juan Carlos Jiménez del Centro de Desarrollo Humano Tukuul para grupos vulnerables y Juan Carlos Cano García, de Agentes del Cambio, decenas de personas se apostaron cerca de las 13 horas en la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) para clausurar simbólicamente las instalaciones del lugar.

Seguidos de cerca por la grabación que realizara un guardia del predio, los inconformes dieron continuidad al movimiento que iniciaran el domingo pasado cuando entregaron un oficio al presidente del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, para pedirle su intervención para recuperar el predio para impulsar el desarrollo de la juventud.

Ahí, los jóvenes explicaron que su decisión de recuperar este espacio recreativo es acorde a lo que en su momento ofreció el gobernador del estado, Carlos Joaquín González, para lo cual se están poniendo en contacto con todas las asociaciones juveniles de Quintana Roo para formar un frente común y hacer valer su derecho como jóvenes para recuperar un espacio que les permita tener un mejor desarrollo social y cultural.

El enorme predio, de cerca de 8 mil metros cuadrados, ubicado en plena Zona Hotelera de Cancún, fue rematados por el anterior gobierno, a través del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado (IPAE), que se lo enajenó a Vega Serrador por apenas 38 millones de pesos, pese a que su costo se estima en más de 500 millones. Actualmente, el predio fue inmovilizado a nivel jurídico por la Procuraduría General de la República, como parte de la investigación en contra del exgobernador, pero continúa siendo propiedad del “zar de las gasolineras”.

Cabe destacar que el representante legal de Vega Serrador es su director de Expansión en Corpogas, Samuel Jiménez Moreno, a quien el IPAE también benefició con la venta a precios muy por debajo de los de mercado, de al menos 10 predios, todos de los cuales también son investigados por la PGR, pues se presume que se trató de un “pago de favores” por lavar, a través de Corpogas y otras empresas del grupo, de los millones que el exgobernador desvió del erario en los últimos años.

BOTEO

Presente en la clausura simbólica, la senadora Luz María Beristain propuso una colecta para devolverle al empresario Ricardo Vega Serrador los “mugrosos” 38 millones de pesos que pagó, así como recolectar firmas con el mismo fin, dentro de lo cual incluso se ofreció para botear a nivel nacional para reunir dicha cantidad.

Tras agradecer la iniciativa de los jóvenes por recuperar este espacio, pues de nada sirve generar resolutivos en el Senado de la República sin el acompañamiento de una juventud activa, a la que, dijo, “saquearon y se le despojo de su patrimonio”, por lo cual aplaudió que se empoderen y salgan a las calles a hacer visible el enojo y molestia generados por el atraco cometido impunemente por funcionarios de los gobiernos anteriores.

Por ello, hizo también un respetuoso llamado al gobernador del estado para que ayude a recuperar este inmueble, que serviría para atender a la juventud en medio de la problemática que enfrenta la entidad en materia de narcotráfico, debido al aislamiento de los jóvenes por carecer de espacios para un adecuado desarrollo físico, mental y psicoemocional.

PRIVATIZACIÓN

Recordó que hace poco se logró recuperar Playa Langosta cuando la pensaban privatizar, lo cual esperan replicar con el edificio de lo que fueran las Villas Juveniles del CREA, luego de que en su campaña política el actual mandatario quintanarroense prometiera recuperar espacios públicos que le fueron arrebatados al pueblo de Quintana Roo, dentro de lo cual calificó este caso en particular como un tema muy sensible, pues el CREA fue una institución creada para incentivar el buen desempeño escolar de los jóvenes de escasos recursos al premiarlos con hospedaje a tarifas accesibles e incluso gratis.

“Caramba, el único lugar emblemático, sagrado, templo para la juventud, también lo quisieron enajenar, pues que vayan a vender a su abuela”, dijo, al tiempo que anunció una colecta para devolverle su dinero al conocido como “zar de las gasolineras”, a quien dijo no conocer pero tiene conocimiento de que se ha metido en muchos líos, pues donde llega atropella y arrebata.

“También a él le hago un llamado, pues esos 38 millones de pesos que pagó son una basura a cambio del arrebato que está sufriendo la juventud de México, por eso vamos a hacer una colecta y vamos a ayudar al gobernador Carlos Joaquín para devolverle esos 38 mugrosos millones, que son los que van a salvar y blindar a la juventud en contra de los enganchadores para que no consuman o vendan drogas”, insistió.

Agregó que la generación de espacios como el extinto CREA podrían generar un probable antídoto para que los jóvenes no caigan tan fácilmente en la provocación de los vendedores de drogas, que los enganchan a cambio de consumir un gramo de cocaína y luego hasta los ponen a vender drogas, lo cual tiene a Quintana Roo inserto en el problema del narcotráfico.

Ante esta situación, cuestionó que la enajenación de espacios públicos como Tajamar y el CREA impida que la gente crezca sanamente y provoque una saturación de las cárceles con los respectivos motines, para lo cual dio a conocer que solicitó también el apoyo de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, a fin de

que los jóvenes tengan el acompañamiento que requieren en su lucha y no se intimiden pues no están solos.

Asimismo, anunció que aprovechará también la tribuna del Senado de la República para respaldar el tema las veces que sea necesario, además de apoyar el boteo en el territorio nacional para devolverle a Vega Serrador lo que pagó al gobierno anterior para “apoderarse de un espacio que es sagrado”, cantidad que, dijo, es como quitarle un pelo al gato.

ALZARON LA VOZ

“Ya basta de que nos arrebaten los espacios públicos, basta de que no se le quiera invertir al desarrollo humano y social, no todo es infraestructura, no todo es cemento, no quiero que nos vuelvan a meter una mole de cemento, nos vuelvan a clausurar la entrada y sea un acceso menos para todos los que vivimos, luego no se anden quejando y llorando de todas las manifestaciones que se dan en la cárcel y todos los problemas sociales que nos aquejan, si no blindamos a la sociedad proveyéndolos de los espacios dignos suficientes para un esparcimiento sano”, acotó.

De esta manera, dejó en claro que el problema social no se resolverá con más policías, sino devolviéndole a la juventud lo que le arrebataron, pues empresarios como Vega Serrador “no se van a burlar ni reír de nosotros, ahí están haciendo un muelle como queriéndonos dar un trancazo en las narices, como diciéndonos miren sus manifestaciones nos valen, esta impunidad no puede seguir vigente en Quintana Roo, aquí hubo un cambio y lo debemos notar los ciudadanos, jóvenes y asociaciones civiles”.