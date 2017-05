Juan Vergara cumplió con transparencia

Cancún, 4 Mayo

Carlos Matus. (Diario La Verdad).

Juan Vergara, titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) en Quintana Roo, aseguró que cumple con la transparencia conforme a la ley administrativa y fiscal obligada por su cargo y rechaza a publicaciones de medios nacionales, quienes pusieron en tela de juicio su informe 3 de 3.

A través de sus redes sociales, el funcionario estatal expresó que en su declaración patrimonial, de intereses y fiscal informó puntualmente de las sociedades en las que pertenece y los bienes que posee.

“Mi #3de3 contiene puntualmente la declaración patrimonial de los bienes y sociedades con las que cuento cumpliendo plenamente con la ley”, puntualizó en uno de los mensajes.

En la publicación que salió a nivel nacional, se señala que el funcionario omitió en su declaración que es accionista en al menos 15 empresas que no reportó en su 3 de 3, y en seis de esas firmas es socio del ex Gobernador Joaquín Hendricks y de la actual Magistrada local Verónica Acacio Trujillo.

En una entrada en su cuenta de Facebook, publicado el pasa- do primero de mayo a las 21:00 horas, se lee al pie de la letra que “nunca he sido socio de la magistrada Verónica Acacio Trujillo en alguna empresa, además de que Desde 2014, no tengo alguna relación empresarial con Tradiciones del Caribe, Orgullo del Caribe, Tesoros del Caribe y Marco Empresarial y que del 2010 al 2015 Joaquín Hendricks Díaz fue mi socio en México Travel Channel, relación que concluyó ese año”.

El funcionario también negó se haya adjudicado un contrato de 300 millones de pesos para cambiar las placas vehiculares, con un costo de mil 200 por juego.

En ese sentido respondió “acorde a la ley, se realizó la licitación para el suministro de 200 mil placas para Quintana Roo por un monto de $47 ́536,355.72 millones de pesos, no por 300 MDP”.