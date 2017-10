La guerra por la capital

A Tiro de Piedra

Los grandes políticos deben su reputación, cuando no a la pura casualidad,

a circunstancias que ellos mismos no podían prever

Otto von Bismark

Julián Santiesteban

Novedades Chetumal

.

Othón P. Blanco es el municipio capital de Quintana Roo, y aunque dista mucho de ser el más importante en materia económica, en lo político sigue siendo el asiento de los poderes del Estado, el lugar de donde emanan las decisiones más importantes; por ello, perderlo o ganarlo en elecciones es un simbolismo fundamental y por ello los actores del proceso 2018 diseñan ya estrategias para su conquista.

Luis Torres Llanes, el actual alcalde, aun se debate entre la reelección o búsqueda de la diputación federal por el distrito 02 con base en Chetumal, en espera de que el “gran decisor” que habita en Casa de Gobierno le indique el camino a seguir –ojalá no le represente quedarse a la zaga-; mientras ello ocurre, el diputado Fernando Zelaya Espinosa se prepara también para la competencia, es el legislador que obtuvo –proporcionalmente- la mayor cantidad de votos en el proceso electoral 2016, parece hasta ahora el competidor natural por la capital.

En la competencia por la nominación se encuentra también la diputada Mayuli Martínez Simón, pero se ha sumado, por cierto, el ex diputado Mario Rivero Leal, que ya contendió alguna vez por la alcaldía, el ex legislador asegura sumar a representantes de grupos empresariales y ha propuesto un interesante esquema de cogobierno con ciudadanos y hasta medios de comunicación. La decisión no se antoja sencilla, con la reforma electoral aprobada recientemente se da un fuerte impulso a la cuestión de género, Fernando Zelaya parece el competidor más fuerte, pero Mario Rivero tiene el mérito de haber sido el primer panista que se manifestó públicamente por postular a Carlos Joaquín González a la gubernatura que finalmente ganó por ese partido, y aun así, por cierto, lo han mantenido fuera del “cambio.”

Pero la sorpresa en la capital la ha dado Morena, con un esquema que no es novedoso (postular a personajes ya conocidos, como lo hizo en Benito Juárez, al intentar la postulación de la locutora Mara Lezama), pero que sería la primera vez que se instrumente en el sur. El partido pretende nominar al periodista José Ángel Muñoz González, que cabe decir tiene una enorme popularidad en esta región estatal, más que cualquier actor político o aspirante en ese partido, lo interesante será ver si su amplio reconocimiento y el empuje del partido de Andrés Manuel López Obrador es suficiente para gobernar la capital quintanarroense.

Hace ya un año el Partido Revolucionario Institucional (PRI) fue expulsado del gobierno por primera vez y ahora no luce fuerte como para asegurar el regreso a la capital, los demás partidos parecen también desdibujados, así que, con eso como contexto, una vez que el blanquiazul defina a su candidato, parece que la competencia se reducirá a esos contendientes, y serán los ciudadanos los que opten por un actor político tradicional o algo diferente. Será un encuentro interesante, así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.