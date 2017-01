Manifestación en la SEyC ante recortes de sueldos

Chetumal, 14 enero

Luis Enrique Tuz (Por Esto QRoo)

La Secretaría de Educación y Cultura (SEyC) presiona a medio millar de trabajadores administrativos de confianza, debido a que en la primera quincena de enero de 2017 les quitó el 70 por ciento de sus salarios del concepto de compensaciones, y sólo les pagaron el sueldo base; los empleados consideran que ésta es una medida de presión para obligarlos a presentar sus renuncias voluntarias.



Esta tarde, los trabajadores administrativos de confianza de la SEyC se reunieron en la entrada de las oficinas centrales, ubicadas en la avenida Insurgentes número 600, para realizar una breve manfiestación en donde denunciaron que esta medida arbitraria los pone entre la espada y la pared, pues en la mayoría de los casos les quitaron de tres mil a siete mil pesos.



Con el sueldo que les quedó a partir de esta quincena no les alcanza para nada, sobre todo cuando desde el 1 de enero subieron los combustibles, gas licuado de petróleo y energía eléctrica, a parte de que tienen otros gastos como pago de casa, renta y colegiatura de sus hijos en las escuelas.



Roque Doblado Dzul, en representación de los trabajadores administrativos, afirmó que están inconformes porque en la primera quincena de enero de 2017 no les pagaron el concepto Diferencial de Tabulador, el cual les asignaron poco a poco con base en los méritos en los trabajos realizados, “no fue algo que les hayan otorgado en la pasada administración ni por ser amigos de los funcionarios”, acotó.



Aseguró que más de 400 personas tenían el concepto y lo que piden es que les respeten el sueldo que venían devengando desde el año pasado, “decimos que es un sueldo porque esa cantidad veníamos ganando, aunque la autoridad considera que era algo adicional a nuestro salario.



Si no nos resuelven empezaremos una huelga de brazos caídos a partir del próximo lunes, en donde sólo acudiremos a las oficinas a checar la entrada pero no vamos a trabajar, bueno, hasta que se llegue a un acuerdo con las autoridades educativas”.



Aseguró que en pláticas que han sostenido con sus superiores, les dieron a conocer que ese era un recurso económico que pagaba el estado y por lo tanto la federación no lo reconoce, sin embargo, “el gobierno federal nos la estuvo pagando durante dos años”.



“No queremos esperar al 30 o 31 de enero, pues a como van las cosas no creemos cobrarlo, y reitero que las prestaciones que nos quitaron representan el 70 por ciento del salario total”.



Expresó que algunos trabajadores tienen cerca de 20 años de servicio y que durante ese tiempo poco a poco les incrementaron el salario con base en el salario que desempeñan por trabajar horas extras, sábado y domingo.



“Nosotros estamos comentando y aducimos que la intención es ver quién aguanta, quién se queda, o sea, sacudir el colador y los que resistieron a lo mejor los apoyan con el recurso que dejaron los que abandonaron el trabajo.



La nación no va a quedar mejor porque me quiten mi compensación, y actualmente vamos a trabajar más para ganar menos, pues los jefes se quedan de las siete de la noche hasta que acaben su labor, el personal administrativo trabaja hasta las cinco de la tarde, a reserva que tengamos que quedarnos, que por lo general así sucede”.



Por otra parte, señaló que tienen compañeros que no les han sido renovados sus contratos, así como a los que están por motivo 20 –honorarios– no les han pagado; “no sabemos cuántos son, pero son más de 100 trabajadores, en su mayoría presionistas”.



Finalmente, los trabajadores pactaron una reunión con la autoridad educativa para resolver el problema que tienen, pero hasta el cierre de la edición no habían logrado resultados positivos.