Más de cinco mil millones lo robado en la Sedaru

Chetumal, 5 de junio

Luis Enriue Tuz (Por Esto QRoo)

Mientas que los campesinos de Quintana Roo se encuentran sumidos en la miseria y en espera de los apoyos oficiales, los exfuncionarios de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural (Sedaru) en los últimos cuatro años se convirtieron en nuevos millonarios del estado al desfalcar cerca de 5 mil millones de pesos, en tanto, el gobierno del cambio en los nueve meses de administración es inoperante por la falta de recursos y de un proyecto para detonar al campo.



En los último cuatro años el campo quintanarroense ha sido víctima de pillaje oficial, es por ello que presenta un panorama desolador con milpas poco productivas, ranchos abandonados, jagüeyes secos y campesinos sin apoyos federales, estatales y municipales, mientras que los exfuncionarios se dan la gran vida en los centros turísticos de Quintana Roo y los actuales responsables del sector también se dedican sólo a enriquecerse con sus puestos, sin atender los problemas del sector.



Sin embargo, los campesinos se enteraron del magafraude hasta el día que fueron requeridos por la Auditoría Superior del Estado para comprobar si realmente recibieron los apoyos y si sus firmas eras las correctas.



Los montos que supuestamente les asignaron a los campesinos son diferentes, pues existen desde los 125 mil, 250 mil y 340 mil pesos, incluso hasta personas fallecidas y cortadores de caña se encuentran en la lista de apoyos de la Sedaru, cuando la realidad es que no les llegó un solo peso.



José Antonio Delgado González afirmó que es uno de los cinco mil campesinos que aparecen en la lista “negra”, pues supuestamente recibió un apoyo de 280 mil pesos en los programas de plántulas in vitro de caña de azúcar, cultivo de maíz, limón persa y piña.



Denunció que los recursos económicos que salieron de las oficinas de la Sedaru y Sefiplan nunca aterrizaron en el campo, sino que se lo quedaron, porque de haberlos entregados el campo no estaría en las condiciones deprimentes en las que se encuentra.



Señaló que le armaron un expediente con los documentos que entregó para solicitar apoyos, y lo integraron bien porque aparece su nombre completo, credencial de elector, comprobantes de domicilio, pero la firma no es la correcta, sino que fue falsificada.



Es importante que las autoridades capturen a los responsables de este megafraude a los campesinos para que reintegren todo lo que se llevaron, pero eso sí, que se los otorguen a los campesinos que supuestamente fueron beneficiados.



Expresó que desconoce quién o quiénes son los que cometieron el megafraude, pero lo que sí sabe es que salió de la Sedaru, por lo que deben investigar tanto al extitular como a los exsubsecretarios de la dependencia.



El megafraude fue en contra de cinco mil campesinos de los municipios Othón P. Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Lázaro Cárdenas y Tulum, cuando Luis González Flores fue titular de la Sedaru, y los subsecretarios Germán Parra López, Sergio de la Cruz Osorno y Nabil Eljure Terrazas, de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Agropecuario, respectivamente.



Hasta donde se ha averiguado sobre este fraude, del 2013 al 2016 la Secretaría de Finanzas y Planeación realizó varias transferencias de manera extraordinaria a la Sedaru, es decir, independientemente de los recursos presupuestales de cada año.



Estos recursos fueron entregados en cheques a varios exfuncionarios, mientras que una menor parte fue justificada como apoyos otorgados a los campesinos con las falsificaciones de firmas de los supuestos beneficiarios.



En el 2015 fueron mil 500 millones de pesos, en el 2016 mil 800 millones de pesos. Sin embargo, en los últimos cuatro años un total de casi 5 mil millones de pesos adicionales al presupuesto anual, eso convertía a la Sedaru en la secretaría que más recursos operaba anualmente.



Estos recursos nunca llegaron a los campesinos, ya que si se hubieran invertido en el campo quintanarroense no existieran las condiciones de la pobreza extrema.



Se ha interpuesto una denuncia por el desvío de mil 500 millones de pesos que fueron transferidos a la Sedaru en el 2015, y supuestamente se presentará una segunda demanda relacionada con las cuentas del 2016, en donde se observaron mil 800 millones de pesos. Aunque aún están a la espera de concluir con las auditorías del 2013 y 2014, por lo que la cantidad podría llegar a los cinco mil millones de pesos para proceder contra quien resulte responsable.



Las denuncias penales se interpondrán en la Fiscalía General del Estado y la Procuraduría General de la República (PGR) por el delito de peculado, corrupción y lo que resulte.



Mientras tanto, la Sedaru, al frente de la cual se encuentra el expriista Pedro Pérez Díaz, se ha quedado inoperante por la falta de recursos económicos y solamente se ha dedicado a la entrega de semillas de maíz en los municipios del sur del estado.



El Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas 2017 se encuentra detenido, debido a que el gobierno federal no ha aportado la parte que le corresponde, mientras tanto, no se pueden liberar los recursos a los campesinos de Quintana Roo.



A principios de año el delegado estatal de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), César Armando Rosales Cancino, señaló que el dinero de la federación correspondiente al Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas 2017 ya estaba disponible, y sólo se encontraban a la espera de que el gobierno del estado cumpliera con su parte.