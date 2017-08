Con muerte cerebral, mujer atropellada en Chetumal

Chetumal, 26 de agosto

Adrián González (Dairio de QRoo)

Médicos diagnosticaron muerte cerebral a la mujer que fue atropellada ayer por un diplomático de la ONU en la colonia Proterritorio, luego de que éste ignoró una señal de alto y arrolló la motocicleta en la que viajaba.

El presunto responsable cuenta con inmunidad diplomática, por lo que no fue detenido, pero deberá pagar por sus actos.



Anoche, personal del Hospital General determinó que la motociclista ya no cuenta con actividad cerebral y que sus signos vitales solamente se mantienen estables por medio de máquinas y aparatos especiales.



Por otra parte, también se supo que el presunto responsable de este choque es un integrante de la ONU, asignado al vecino país de Belice, quien cuenta con inmunidad diplomática, lo que significa que no puede ser detenido por cuestiones de seguridad internacional, aunque enfrentará un proceso judicial.



Las autoridades de la Fiscalía General del Estado trabajan en la indagatoria de este percance y todo apunta a que el funcionario será obligado a pagar una considerable suma de dinero a manera de pago moral a la familia de su víctima.



Como se recordará, pasado el mediodía de ayer agentes de Tránsito recibieron un reporte de auxilio en el que se informaba sobre un percance en el cruce de la avenida Maxuxac y la calle 27 de Septiembre, por lo que acudieron de manera inmediata.



Paramédicos acompañaron a los oficiales hasta el lugar y se entrevistaron con el conductor de una camioneta perteneciente a una dependencia pública, mismo que confesó haberse descuidado mientras conducía.



Mientras tanto, los paramédicos brindaron primeros auxilios al conductor de una motocicleta marca Italika, de color negro, un hombre de aproximadamente 30 años de edad, quien iba acompañado por una mujer y un niño de ocho años.



La fémina perdió el casco durante el impacto y se golpeó fuertemente la cabeza contra el pavimento.



Es necesario mencionar que ninguna autoridad de Quintana Roo, ni de la ONU o Belice, ha ofrecido un comunicado oficial sobre este caso, ni ha confirmado que el chofer de la camioneta sea un funcionario con inmunidad diplomática.