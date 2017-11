Mujer embarazada denuncia corrupción y abuso de la Fiscalía en Cancún

Cancún, 23 de noviembre

(Marcrix Noticias)

La ciudadana Jenifer González Andrade, denunció el pasado 14 de noviembre a funcionarios de la Fiscalía General del estado en Cancún por fabricación de delitos, así como a su expareja sentimental Mauricio Alejandro Wolf Grajales, director comercial de Ynfinity, quien presuntamente pagó a los agentes ministeriales para que la detuvieran bajo el delito de extorsión, luego de que éste último le entregara un cheque por 50 mil pesos para la manutención del bebé que están esperando.

En conferencia de prensa González Andrade, de 21 años de edad y con 5 meses de gestación, dio a conocer su interés por que se haga justicia en este caso en el que intervinieron las autoridades a favor de una persona que, con su solvencia económica pudo “comprarlos” para mantenerla detenida por 48 horas de manera ilegal e incluso incomunicada con sus familiares.

De acuerdo a los hechos, la víctima manifestó que el pasado 3 de noviembre su expareja Alejandro Wolf, la citó en el restaurante VIPs de las Cumbres, donde le entregaría un cheque por la cantidad de 50 mil pesos como parte de un acuerdo firmado de manera previa para los gastos de manutención del bebé que esperan.

Destacó que luego de poco más de 2 años de vivir juntos se separó hace 20 días por problemas de violencia familiar, toda vez que esta persona la golpeaba, y aunque en su momento no quiso denunciar, una vez más lo hizo estando ya embarazada, pero esta vez tomó la decisión de alejarse, no obstante meses atrás ambos firmaron un acuerdo en el que Wolf se comprometía en dar una aportación económica para su bebé de 100 mil pesos de gastos para el nacimiento, el cual se programa para ser en Galenia, además de 40 mil pesos mensuales.

Por lo anterior, el día de la cita éste le entregó el cheque por 50 mil pesos, sin embargo al salir del restaurante, ya la esperaban los agentes ministeriales, quienes la abordaron y subieron a la fuerza a un vehículo Jetta color verde presuntamente por el delito de extorsión.

Indicó que desde ese momento la mantuvieron incomunicada, sin leerle sus derechos y le quitaron sus pertenencias, para después encerrarla junto a otras personas- hombres y mujeres- en la fiscalía, ahí la mantuvieron hasta las 3 de la tarde del día siguiente, donde le impusieron un abogado defensor de oficio de nombre Jesús Guevara, quien se encargó de avisarle a sus familiares donde estaba.

Para las 17:00 horas de la tarde de ese sábado acudió a declarar, no obstante le señalaron que tenía que permanecer encerrada durante 48 horas, siendo liberada el domingo a las 20:30 horas.

Jenifer González manifestó que solicitó hablar con la agente ministerial Rosa Isela, que llevó el caso, sin embargo ésta la intimidó y la condicionó para recibir su libertad, es decir, le pidió firmar un acuerdo para que no saliera a la luz la demanda familiar en contra de Wolf Grajales, incluso le dio 15 días para pensar las cosas y hacer que “no se manche su nombre y pueda conseguir trabajo”, a lo que ella no aceptó, por lo que la agente se quedó con su cartera, la cual contiene sus tarjetas de crédito, aproximadamente 5 mil pesos en efectivo y su identificación, y hoy es día que no se la ha entregado.

En este tenor, dio a conocer que en fecha de 14 de noviembre del presente año, acompañada de su abogado Eleazar Yam, interpuso una denuncia en el Ministerio Público quedando asentada bajo la carpeta FGE/QR/CAN/11/206/2017 en contra de Jesús Ferral Zamora, Ana Luisa Sánchez, María Peña Lugardo y la agente del ministerio público Rosa Isela Velázquez Domínguez, por fabricación de delitos, toda vez que en complicidad con Mauricio Alejandro Wolf Grajales, se prestaron a detenerla.

Indicó además que interpuso una demanda ante Derechos Humano por daños físicos y emocionales, donde le expusieron que entre los delitos que cometieron en su contra está no permitirle hacer una llamada, no actuar con perspectiva de género, al ingresarla a un sitio con hombres y mujeres incluso ella estando embarazada. Además no le permitieron cambiarse de ropa interior.

Sobre los hechos, indicó que definitivamente su expareja les pagó a los ministeriales para llevar a cabo esta detención, toda vez que no había una demanda previa, incluso indicó que la expareja de Wolf, de nombre Romina Aldana, agente ministerial, trabajaba en la fiscalía, por lo que por medio de ella pudo haber sido ayudado para realizar esta detención ilegal.

Indicó que su caso lo hace público al temer por su vida, en este sentido ya tomó medidas de protección tales como, cualquier cosa que Wolf quiera tratar será a través de su abogado, además de hacer una carta constativa, donde si le pasa algo a ella o a sus familiares los únicos responsables son los ministeriales o su expareja.

“Lo único que quiero es que se haga justicia, por estas personas que me causaron daño moral y físico al haber estado 48 horas encerrada y menos en mi situación”.

Señaló que está por hacer una cita con el fiscal general para plantear la situación, sin embargo le han negado su archivo en la propia fiscalía.