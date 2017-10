“Nate” se aleja de las costas de Quintana Roo

Chetumal, 7 octubre

Luis Enrique Tuz (Por Esto QRoo)

El Consejo Estatal de Protección Civil y el Comité Operativo Especializado en Fenómenos Hidrometeorológicos 2017, informó desde el mediodía del viernes que el frente frío número 4, que interactúa con la tormenta tropical Nate la alejó de costas quintanarroenses y la abrió al este por el Canal de Yucatán, y de acuerdo con los pronósticos, a las 17 horas pasó a 55 kilómetros de la ciudad de Cancún.



En la segunda sesión del comité celebrada al mediodía en el salón Cuna del Mestizaje del Palacio de Gobierno, se informó que la tormenta tropical se abrió al este y se aleja de las costas de Quintana Roo, pero dejará precipitaciones por no ser un fenómeno extremo en grado sumo y no se espera que ascienda en su categoría, pero se exhortó a no descuidar las precauciones pertinentes.



Cabe destacar que durante la primera sesión del comité celebrada en Cancún el jueves por la noche, se tenía el pronóstico de que la tormenta tropical Nate tocaría tierra en Cozumel y en parte del municipio Benito Juárez, sin embargo, este mediodía se informó que un frente frío la abrió hacia el este.



El gobernador Carlos Joaquín González emitió la alerta naranja para los municipios de la zona norte de la entidad en donde no se descartan fuertes precipitaciones pluviales, y la verde para los del sur. Asimismo, hizo un llamado a la población a seguir y mantener los protocolos preventivos ante la presencia de la tormenta tropical Nate, ubicada frente a las costas de Quintana Roo.



Carlos Joaquín dio a conocer el último pronóstico de la trayectoria de la tormenta tropical Nate, cuyo centro indicó que pasaría por el Canal de Yucatán y no tocaría tierra, de acuerdo con la información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), sin embargo, precisó que esto no descarta la presencia de fuertes precipitaciones pluviales en gran parte del territorio de la zona norte.



Asimismo, afirmó que la tormenta se abrió hacia el este, evitando el contacto directo con tierra en el estado de Quintana Roo, lo cual es una buena noticia, sin embargo, dijo que son pronósticos y pueden haber cambios en el rumbo de la tormenta, la ventaja es que sigue siendo una tormenta tropical.



Carlos Joaquín afirmó que “no se debe bajar la guardia y debemos mantener todos los protocolos de prevención principalmente en los municipios de Tulum, Solidaridad, Cozumel, Puerto Morelos, Benito Juárez, Lázaro Cárdenas e Isla Mujeres, donde decretamos la alerta naranja, ya que las bandas nubosas traen ráfagas de vientos de importancia y precipitaciones pluviales fuertes”.



Mientras que para los municipios Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Bacalar y Othón P. Blanco se decreta la alerta verde por la lejanía que el fenómeno representa en esta zona.



Afirmó que de acuerdo con los pronósticos de la Conagua, el derrotero de Nate presenta un alejamiento del territorio quintanarroense, pero no por ello se debe bajar la guardia.



Asimismo, indicó que a partir de hoy quedan suspendidas las clases en los municipios Tulum, Solidaridad, Cozumel, Puerto Morelos, Benito Juárez, Lázaro Cárdenas e Isla Mujeres en el turno vespertino, a consecuencia de las precipitaciones pluviales que se registrarán por las bandas nubosas que trae consigo la tormenta tropical Nate.



Carlos Joaquín indicó que la tormenta tropical mantiene vientos sostenidos de 88 kilómetros por hora y máximos de hasta 95 kilómetros por hora, su movimiento es en dirección norte-noroeste, se desplaza a 32 kilómetros por hora, internándose al Canal de Yucatán, lo que podría evitar que toque tierra.



El director de la Conagua, José Luis Blanco Pajón, informó que de acuerdo con los pronósticos no se tiene previsto que la tormenta tropical Nate toque suelo quintanarroense, sin embargo, dijo que se deben de tomar las medidas preventivas ante las lluvias.



El Vicealmirante Cuerpo General DEM Eduviges José Martínez Sandoval, comandante de la XI Zona Naval, informó respecto a las acciones que ha tomado la V Región Naval, que ya están preparados para actuar en caso de alguna emergencia, aunque los puertos ya están cerrados a la navegación.



También participaron en la segunda sesión el General de Brigada Diplomado de Estado Mayor (DEM) Gabriel García Rincón, comandante de las XXXIV Zona Militar; el presidente municipal de Othón P. Blanco, Luis Torres Llanes; el comandante de la Policía Federal Unidad Chetumal, José Alejandro Pérez Barrios, y secretarios del gabinete.



En entrevista al gobernador Carlos Joaquín, señaló que no se suspenderán las actividades comerciales en el norte del estado, como se tenía previsto un día antes, ya que de acuerdo con los últimos pronósticos de la Conagua no se tendrá un impacto directo en suelo quintanarroense.



También dijo que no será necesario cerrar el Aeropuerto Internacional de Cancún por el paso de la tormenta tropical Nate, aunque la llegada de los cruceros a Cozumel y Majahual fueron suspendidos desde un día antes como medida de prevención.



Finalmente, expresó que por la trayectoria de la tormenta tropical Nate hacia el este y sin peligro a las costas de Quintana Roo, no será necesario convocar a una nueva sesión del Consejo Coordinación Estatal de Protección Civil y el Comité Operativo Especializado en Fenómenos Hidrometeorológicos 2017, por lo que se mantiene la alerta naranja.