Negocian reestructuración de deuda municipal a puertas cerradas

Chetumal, 12 de agosto

(Por Esto QRoo)

A puerta cerrada y con la clara indicación de que no se acerque la prensa a la Sala de Cabildos, iniciaron las negociaciones del gobierno municipal, que busca reestructurar su deuda pública.



La deuda bancaria de largo plazo de Othón P. Blanco está compuesta por dos créditos, uno de 130 millones de pesos heredado de la administración de Andrés Ruiz Morcillo, a la que perteneció el ahora presidente municipal Luis Torres Llanes, y un segundo de 320 millones provocado por el desastroso gobierno del ahora diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio, que era de 272 millones de pesos, pero que fue refinanciada y aumentada por Eduardo Espinosa Abuxapqui.



Precisamente este segundo crédito por 320 millones de pesos es el que pretende refinanciar el gobierno municipal, por lo que el Cabildo sostuvo una reunión privada con la tesorera María Luisa Alcérreca Manzanero y su equipo.



Tras más de dos horas, donde se les presentaron supuestas ventajas del refinanciamiento para mejorar las tasas de interés, los regidores salieron de la Sala de Cabildos con muchas dudas.



De hecho, algunos evadieron el tema, manifestando que hasta el momento es prematuro dar una postura porque no hay una propuesta formal de refinanciamiento, otros comentaron que se planteó como una solución ante un eventual deterioro de las finanzas municipales, y otros aseguraron que aún falta conocer más detalles del mismo, para evitar que se incruste nueva deuda.



De esta manera, a puerta cerrada y evadiendo abordar abiertamente los detalles de esta reestructura, el equipo financiero de Luis Torres Llanes ha iniciado las negociaciones con el Cabildo.



Tomando en cuenta que la reestructura de la deuda del gobierno del estado salió más perjudicial para las finanzas públicas, pues se incrementaron alrededor de 20 mil millones de pesos, no sorprendería que el gobierno municipal a cargo de Luis Torres Llanes dejara más endeudado a Othón P. Blanco, que ya presenta una deuda bancaria muy elevada que no se ha traducido en mejoras a la ciudadanía.