Niño de 12 años se suicida en Cancún

Cancún, 1 de septiembre

(Novedades QRoo)

Alrededor de las 23 horas, se reportó al número de emergencias 911, se reportó el hallazgo del cuerpo de un menor en el interior del baño de su casa.

De acuerdo con información preliminar, la madre del niño de 12 años declaró a las autoridades que él se encontraba dentro del baño y al ver que no salía se dispusieron abrir la puerta, donde presuntamente lo encontraron colgado; al bajarlo iniciaron con respiración boca a boca y al darse cuenta que no reaccionaba, dieron aviso a los paramédicos, quienes al llegar al domicilio declararon que el niño ya no contaba con signos vitales.

Los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado en la Región 237, donde las autoridades municipales arribaron para realizar las investigaciones correspondientes.

La madre del ahora occiso declaró, que desde su nacimiento el niño se encontraba enfermo de trastorno por déficit de atención e hiperactividad, y era tratado en el Centro de Atención Múltiple (CAM) y en el Teletón.