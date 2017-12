Oculta Arcila gasto en “ayudas sociales”

Chetumal, 7 diciembre

Miguel A. Fernández (Por Esto QRoo)

El Congreso del Estado, que encabeza el panista Eduardo Martínez Arcila, oculta el destino de más de 100 millones de pesos del presupuesto del Poder Legislativo destinados a “ayudas sociales”.



La organización civil Somos Tus Ojos presentó un amparo, mismo que fue admitido con el número 814/2017 por el Juzgado Primero de Distrito con sede en Chetumal, en el que la asociación reclama del Congreso del Estado haber declarado “inexistente” la información relativa a los documentos que pudieran justificar el gasto en “ayudas sociales” del 2016 y del primer trimestre del 2017.



El gasto de la partida Ayudas Sociales del Congreso de Quintana Roo en el 2016 ascendió a 55.8 millones de pesos, y que al primer semestre del 2017 ya sumaba 46.9 millones de pesos, de tal manera son 100 millones que se han erogado y que no se han transparentado.



En el amparo presentado se señalaron tres autoridades responsables: el titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Poder Legislativo, Hassan Medina; el Comité de Transparencia del Poder Legislativo, y la directora de Gestoría y Apoyo a la Comunidad del Congreso del Estado, Ana María de la Luz Hernández Ayala. Del Titular de la Unidad de Transparencia se reclama la respuesta dada a las solicitudes de acceso a la información pública números 00797617, 00797817, 00797917 y 00798017, en las que se niega dar acceso a Somos Tus Ojos a las facturas, recibos y/o comprobantes que amparen el gasto en diversos apoyos sociales, cuyo monto en el 2016 alcanzó 55.8 millones de pesos, y del primer trimestre del 2017, por “inexistencia”, así como por requerir el pago de 4 mil 900.13 pesos como cuota de acceso para poder revisar las facturas, recibos y comprobantes del gasto en apoyos sociales del segundo trimestre del 2017.



Cabe destacar que al primer semestre del 2017 la XV Legislatura ya había gastado 46.9 millones de pesos en apoyos sociales.



Del Comité de Transparencia del Poder Legislativo se reclama haber emitido el “acuerdo de inexistencia de la información”, argumentando que las facturas, recibos y/o comprobantes ya se entregaron a la Auditoría Superior del Estado, por lo que resultaba materialmente imposible ponerlas a consulta de Somos Tus Ojos. Igualmente se reclamó el haber avalado el cobro de 4 mil 900 pesos para dar acceso a los documentos del segundo trimestre del 2017.



En tanto de la directora de Gestoría y Apoyo a la Comunidad del Congreso del Estado, Ana María de la Luz Hernández Ayala, quien maneja directamente el millonario presupuesto de Ayudas Sociales, se reclama la omisión de conservar en sus archivos los documentos solicitados.



La asociación señala que la “inexistencia” de los documentos solicitados no tiene fundamento en ningún ordenamiento legal, lo que es contrario al mandato que deben cumplir todos los sujetos obligados de conservar los documentos en sus archivos; asimismo, la exigencia del pago de 4 mil 900 pesos viola el precepto constitucional de la gratuidad de acceso a la información, máxime que la asociación requirió ver los documentos, no que le fueran entregados en fotocopias o que le fueran enviados.



Cabe mencionar que el pasado 28 de octubre, con apoyo de la asociación, la ciudadana Cecilia Sánchez Olais denunció ante el Ministerio Público que en las listas de beneficiarios de “ayudas sociales” del último trimestre del 2016, sin que haya recibido ningún apoyo material o económico, de lo que se infiere la existencia de presuntos actos de corrupción por parte del Congreso del Estado en el manejo del millonario presupuesto de “apoyos sociales”.



Según el Congreso de Quintana Roo, los 102 millones de pesos gastados en 2016 y el primer semestre del 2017 en “ayudas sociales” se ha destinado a la compra de accesorios y suministros médicos, estudios médicos, medicamentos, suplementos alimenticios, apoyos a la educación, apoyos al deporte, alimentación, despensas, hospedaje, transportación, herramientas, material de construcción, gastos funerarios y ataúdes.



Finalmente, se mencionar que la audiencia constitucional del juicio de amparo está fijada para el 29 de diciembre próximo.