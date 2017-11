Piden artistas la cabeza del director de Cultura en OPB

Chetumal, 8 noviembre

Omar Capistrán (Por Esto QRoo)

Decenas de artistas del sur del estado solicitaron de manera oficial, a través de un escrito al presidente municipal de Othón P. Blanco, Luis Torres Llanes, la destitución inmediata del director municipal de Educación y Cultura, Arturo Álvarez Cervera, por su nulo trabajo al frente de esta oficina, cero promoción de la cultura local, así como prepotencia y altanería hacia los artistas de todos los sectores.



Lo que se venía advirtiendo a través de POR ESTO! de Quintana Roo finalmente sucedió. La bomba le explotó a un empecinado Luis Torres en mantener al “mesías cultural”, pese a que el distanciamiento con la comunidad artística es más que obvia y a que ha hecho de esta oficina poco menos que una comparsa carnavalesca.



Firmado por 33 artistas hasta el momento, aunque el número aumenta, entre los que destacan José Vivas, Raúl Ernesto Parra, Daniel Bautista, Erik Venegas, Rubén Martínez, Iván Carrillo, Cinthia Peraza, Luis Antonio González Silva, Carlos Calderas, entre muchos otros artistas de diversas disciplinas, el escrito solicita el cese inmediato de quien forjara la ridícula frase “chetumalízate”, aprovechando en aquel entonces un momento de coyuntura que se vivía en el estado para ganar adeptos ante lo que se creía era una crítica al apartado borgista.



Lo que el “mesías cultural” nunca dio a conocer es que por años fue vividor del sistema y fue precisamente en el sexenio de Roberto Borge cuando se le despidió. Basta con recordar cómo mantenía en terrible estado el Museo de la Cultura Maya de donde fue director.



Se creía entonces que ante una incesante crítica, ensañándose y descalificando una y otra vez el trabajo cultural tanto municipal como estatal que desarrollaban Delmar Deur y Lilián Villanueva, respectivamente, que no se está diciendo que fuera bueno, Álvarez Cervera al ser designado como director de Cultura haría el mejor de los papeles. El resultado es todo lo contrario y se encuentra a la vista. Es más conocido en redes sociales por apoyar a su personal en concursos de karaoke que por impulsar la cultura, que finalmente es para lo que le pagan.



El oficio recibido por el ayuntamiento en esta ocasión lleva una frase que va directamente dirigida al munícipe capitalino: “Recuerde que tiene aspiraciones políticas y el pueblo tiene memoria”.



Las opiniones



Justamente el pasado lunes por la mañana, el director de Plumas Negras Editorial, Luis Antonio González Silva, vertía una opinión en torno al trabajo de Arturo Álvarez. Ello debido a que las huestes de este último, se han encargado de descalificar todas las opiniones públicas en contra de su “patrón” a través por supuesto de la diatriba.



“…Contestando a la pregunta si tengo algo personal en contra del actual director de cultura del municipio de Othón P. Blanco de la ciudad de Chetumal, pues no; realmente no tengo nada personal en contra de Arturo Álvarez, conocido en el mundo musical como Alvrix; no, realmente no, nada personal pero es una persona que está situada en una posición pública que tiene la función de vincular, ser servicial con su comunidad en específico, facilitar la gestión de eventos o productos culturales y tener la paciencia suficiente para abrir la puerta a la tolerancia y marcar el sendero a la inclusión, pero Arturo ha generado un ambiente de hostilidad y separación entre la filas de los artistas; honestamente ya es ridículo que él continúe dentro de ese puesto, su carácter prepotente ante ciertas situaciones que lo atañen laboralmente, no son muy buenas; antes de continuar quiero subrayar que hablo de Arturo Álvarez de manera laboral y no personal; comprendo que hay ciertos recursos que no deben tocarse, comprendo que hay ciertas actividades que deben mantenerse y que existen prioridades, además, comprendo que en esos cargos deben seguir una programación, pero el “beneficiar” sólo algunas personas, el usar sus herramientas administrativas para el descontrol de su dirección, generar acciones insanas con respecto a las críticas que le hacen llegar… habla mucho de la clase de administración que Arturo lleva. Creo, es necesario que renuncie a su puesto, es más, ni siquiera se pide una disculpa o una explicación de sus actos, sólo una renuncia… desde un punto estratégico para Luis Torres (Alcalde del municipio OPB) Arturo se está convirtiendo en una piedra incomoda, pero también tengamos en cuenta que sólo lo saben las personas que estamos involucradas en las cuestiones artísticas, ¿será por eso que el alcalde no hace mucho para reprimir las funciones de Arturo? Es probable, ¿aquí a quién le interesa que se realicen eventos culturales? ¿Quién los valora? ¿Las diferentes colonias y comunidades que abarca el municipio tienen noción de esto? Son buenas preguntas, ¿no?



Para Torres Llanes es conveniente tener a la comunidad artística dentro de un concilio, provocando la renuncia de Arturo Álvarez y colocando a una persona que tenga las facultades de subsanar los vínculos que se han dañado, esto provocaría una serie de acciones que harían ver bien a Torres si quiere avanzar políticamente, y ojalá esperemos acciones NO políticas como agradecerle y besarle los pies a Torres; a nadie le gustan los ‘lamebotas’.



Sé bien que no a todos les interesa la salida de Arturo, pero créanme, les pido de favor sólo un par de minutos para reflexionar estas palabras; nuestro deber como una sociedad es señalar las acciones de nuestros servidores públicos, pero señalar bien, con argumentos establecidos y no sólo por cuestiones personales; denunciar abiertamente los malos usos de estas personas en sus puestos… y aquí, en la cuestión cultural debemos apoyar a la comunidad artística en todo aspecto, se lucha día a día por una dignidad artística en la ciudad como se hace en otras regiones del Estado; Arturo Álvarez ha creado daños pero juntos se pueden solucionar.



Tampoco se trata de temer ante las ‘represalias’ que se puedan generar por postularse en contra de estas situaciones, ¿acaso no estamos en un gobierno que ha cambiado esto? Si en verdad existe un cambio, que se demuestre, y es por ello que no guardo mi voz ante esta situación, nadie debe callar, nadie debe conformarse; si me he puesto en el discurso de exigir la renuncia de Arturo Álvarez, es porque estoy sumergido en el terreno cultural y artístico donde él tiene el cargo de una dirección, que tal vez no sea importante a los ojos de la sociedad, pero es necesaria para sentar las bases de una identidad cultural necesaria para generar inversiones y derramas monetarias, lo cual se traduce en una mejor calidad día a día; suena extraño, ¿no?, pero dejemos a un lado diferencias, creo que podemos hacer valer la palabra ‘cambio’.



Como poeta, no sólo me dedico a escribir, tengo un compromiso social y un compromiso con ustedes, la Dirección de Cultura del municipio de Othón P. Blanco está sangrando, y es por ello que estoy ante estas palabras para invitarte a un momento reflexivo, hacer que esta voz vuele y llegue a ti para hacer un nido. Sé que nací en Guerrero, en Tlapa de Comonfort; sé que es lejano de acá pero esta ciudad me ha abrazado y tengo el deber de luchar por ella, estoy agradecido con todos ustedes y por mucho.



Es necesario mirar hacia dentro de nosotros mismos y buscar, encontrar esa palabra, esa pequeña voz, porque mientras tengamos fuerza para rebelarnos ante situaciones de esta índole, la esperanza tendrá un lugar para brillar, para llamar a más personas.



Ayúdame a compartir esto, estoy seguro que en algún momento seremos escuchados y verán que existe ese cambio para bien de todos… no es nada personal, es señalar lo malo y anunciar lo bueno; es mirar de manera cítrica e invitar lo que es justo para una hermosa ciudad que nace del caribe mexicano.

Luis Antonio González Silva…”.



Desde el Reino Unido, en gira y dando los últimos detalles a su última producción, el destacado cantautor Rony Rosado no tuvo empacho en dirigir un fuerte mensaje a Álvarez Cervera.



“…Definitivamente comparto la idea y postura de Luis Antonio González Silva pero a diferencia del poeta: yo sí tengo algo muy personal con Alvrix, porque si puede hablar a las espaldas de uno, como me lo han hecho saber con pruebas los mismos empleados de la Dirección de Cultura que por muchos años he participado con las actividades culturales del municipio sin cobrar un solo peso del erario público, yo no he hablado mal de él como artista, pero como servidor público es una basura igual.



El respeto se gana y tú te has ganado el desprecio no sólo mío, el de muchos que estamos hasta la madre de idealistas en bancarrota y aprendices de burócratas sin sentido común a la comunidad.



Pero a pesar de todo te agradezco el haber despertado en mí la urgencia de actuar y dejar de ver tu cinismo apático a nosotros los que le damos identidad a nuestra cultura… Tus artistas!

Rony Rosado…”.



Su oficina, una verdadera comparsa



Con antelación se señaló el estado en el que el “mesías cultural” mantenía su oficina. Su séquito mal llamado “fantásticos” porque no tienen nada de ello siempre dio más de que hablar por sus constantes hierros que por decisiones atinadas. Descalificación hacia la crítica de la prensa por medio del insulto, peleas entre ellos y una nula organización para promover la cultura local es lo que presenta desde hace un año Álvarez Cervera.



El colmo se dio hace un par de días, cuando en un lamentable error la jefa del departamento de Educación de la Dirección de Cultura, Eneida Flores Andrade, “despotricó”, como vulgarmente se dice, contra sus mismos compañeros, enviando mensaje que se supone personal al grupo de visitas guiadas de la Expofer. Después argumentaría que su móvil fue “jaqueado y que demandaría”.



Si este tipo de actitudes priva entre los que se supone son los “consentidos” del “mesías cultural”, si este tipo de desorden se mantiene al interior de su oficina, ¿qué esperan los demás trabajadores y los artistas del sur de Quintana Roo”.