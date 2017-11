Podrían sancionar al Ayuntamiento de OPB por negar permiso a empresario

Chetumal, 9 noviembre

Miguel A. Fernández (Por Esto QRoo)

Sobre las quejas de la empresa Madte que pretende otorgar el servicio de agua purificada doméstica, el diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio dijo que analiza el tema y que de negarse sin sustento, el ayuntamiento capitalino tendrá que pagar las consecuencias.



“Yo platiqué con el empresario, se le dará el seguimiento correspondiente en base a lo que ha planteado el ayuntamiento que necesita tener la autorización de la CAPA o de la CFE para meter tubería”, dijo el legislador ante los documentos que recibieron todos los integrantes de la XV Legislatura, en el sentido de que el gobierno de Othón P. Blanco estaría sin fundamentos negando una inversión del empresario Sergio Zapata Vales, para introducir el servicio de agua purificada doméstica.



Carlos Mario Villanueva agregó que “primero debe agotar todas las instancias…todavía le queda pendiente la autorización por parte de la CFE y si se la llegarán a otorgar y aun así el ayuntamiento le negara a hacer la obra, ahora sí estaría incurriendo en una falta, donde el ayuntamiento tendría que pagar las consecuencias”.



En este sentido, cabe mencionar que la Comisión Federal de Electricidad ya informó mediante un documento que no tiene ningún inconveniente con que se realice esta obra.



El superintendente de la paraestatal, Gonzalo Paredes Plancarte, envió un oficio a la empresa Madte, en donde reconoce que no tienen la facultad para otorgar o no la autorización y que de acuerdo con su criterio sí pueden ir ambas instalaciones en una misma trayectoria, pero en diferentes zanjas, y que en donde exista instalación eléctrica subterránea puede realizar su introducción la empresa respetando las especificaciones técnicas para evitar los cruces de ambas instalaciones.



Cabe mencionar que se han cumplido dos semanas sin que el presidente municipal Luis Torres Llanes responda a la solicitud del empresario Sergio Zapata Vales de realizar una comparecencia pública ante el Cabildo, en donde se expongan todos los pormenores de la negativa que ha tenido para invertir en el servicio de agua purificada.



Como se recordará, la empresa Más Allá de Tus Expectativas (Madte) SA de CV, de Sergio Guillermo Zapata Vales, busca instalar una red privada de distribución de agua purificada, sin utilizar las tuberías ni instalaciones de otros servicios como la CAPA. De hecho, el servicio no implica que la ciudadanía deje de consumir agua potable, sino que se ofrece la alternativa de agua purificada.



Ante la carencia de fundamentos legales, las autoridades municipales han inventado respuestas, cobros y han buscado obstaculizar la instalación de este servicio.



El director de Desarrollo Urbano, Víctor Sánchez Ruz, no está firmando documentación ni respondiendo oficios; el director de Obras Públicas, Roberto Chim Interian, ha manifestado por escrito que la empresa requiere de permisos de la CAPA y CFE, sin fundamentos, cuando la empresa es de agua purificada y no potable.



Los representantes legales de Madte han decidido exponer el tema al Cabildo, esperando que los funcionarios municipales tomen medidas al respecto, pero hasta el momento no han tenido respuesta de Luis Torres Llanes.