Pone en marcha Carlos Joaquín estrategia antisecuestro

Cancún, 15 de agosto

REDACCIÓN.-

El gobernador Carlos Joaquín encabezó hoy la presentación de Estrategia de Prevención de los Delitos de Secuestro y Extorsión en el Municipio de Benito Juárez que contempla operativos de auxilio, investigación, verificación, vigilancia, inspección, seguridad y patrullajes, así como el fortalecimiento de la cultura de la denuncia ciudadana y la atención a víctimas.

Carlos Joaquín explicó que en esta estrategia participan elementos de las divisiones de Gendarmería, Seguridad Regional, Fuerzas Federales, de inteligencia, investigación, científica y antidrogas. “Es necesaria la participación de la sociedad para no ser víctima de secuestro ni de extorsión; la denuncia ciudadana es necesaria para erradicar este fenómeno”, precisó.

“Se trabajará bajo un esquema de proximidad e inteligencia social en coordinación el sector privado, educativo y la sociedad para salvaguardar la integridad y los bienes de las personas”, explicó el gobernador de Quintana Roo.

“Debemos poner énfasis en cómo nos reorganizamos como sociedad, cómo restablecer el tejido social, cómo le invertimos más a la prevención para tener una sociedad transformada”, precisó Carlos Joaquín.

“Somos líderes en crecimiento, estamos trabajando codo a codo con la sociedad para abatir el rezago heredado de gobiernos anteriores, pero a diario estamos poniendo todos nuestros esfuerzos al límite de nuestras capacidades para servirle mejor a quienes nos dieron esta responsabilidad, pero se convierte más fácil si lo hacemos juntos”, reiteró Carlos Joaquín.

La Comisaria Selene Anabel Nava Gutiérrez, coordinadora estatal de la Policía Federal en Quintana Roo, indicó que para prevenir y erradicar este fenómeno de la extorsión y el secuestro es importante la participación de la gente mediante el número 088 o a través de la aplicación PF Móvil 2.0, disponible para todas las plataformas de telefonía celular.

El Comisario Miguel Martínez Colunga, director general de Proximidad Social de la Policía Federal, dijo para evitar ser víctimas de estos delitos se deben tomar en consideración no facilitar información personal o de sus familiares a desconocidos; fijar una estrategia familiar de identificación telefónica; no escuchar y colgar si recibes una llamada con amenazas; procurar que su número telefónico sea confidencial, entre otras recomendaciones.

El doctor Alexander González Slim, presidente nacional de la Fundación Yantra, comentó que la denuncia ciudadana es importante. “Como ciudadanos tenemos la obligación de colaborar con el gobierno federal, de no quedarnos callados, si nosotros no hacemos una denuncia de la delincuencia, del narcotráfico, tráfico de armas, de la trata de mujeres o de menores, no estamos colaborando con las autoridades”.

En el evento estuvieron presentes el Capitán de Navío Cuerpo general, Ramón Páez Domínguez, Jefe de la Sección Segunda de la V Región Naval; el Coronel de Infantería, David Méndez García, Mayor de Órdenes de la Guarnición Militar y representante de la Secretaría Defensa Nacional; el representante de la delegación de la PGR, Cesar Eduardo Cervantes; el presidente municipal de Benito Juárez, Remberto Estrada Barba; el Fiscal General del Estado, Miguel Ángel Pech Cen; el director de formación y desarrollo del Grupo Posadas, Arturo Manuel Martínez.