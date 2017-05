Quintana Roo en camino a convertirse en Guerrero: Isabel Miranda

Cancún, 20 de mayo

(Por Esto QRoo)

Quintana Roo está en riesgo y va camino a convertirse en Guerrero. Así definió Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la Asociación Civil “Alto al Secuestro”, la situación de inseguridad que vive actualmente el principal estado turístico de México.



Desde afuera de la geografía estatal, la imagen de inseguridad se ve con una perspectiva de peligro, ya que los brotes de violencia así como la disputa de cárteles de la delincuencia organizada, asemejan una situación vivida años atrás en el Estado de Guerrero, donde hoy en día la inseguridad acabó con la actividad económica y productiva de ese estado incrustado en el pacífico.



“Aunque aún no hay cifras alarmantes en cuanto secuestros se refiere, lo que sí vemos es que en Quintana Roo es un riesgo por los brotes de violencia, por la disputa de los cárteles y es muy parecido a lo que ocurrió en Guerrero, lo cual podría ser muy peligroso”, sostuvo la activista.



Invitada a la vigésimo primera reunión nacional del grupo de planeación análisis estratégico antisecuestro que se llevó a cabo en Cancún.



De acuerdo con Isabel Miranda de Wallace, el caso de Quintana Roo es lamentable, ya que se está viendo lo que hace 10 años se vivió en Guerrero, donde se dio un deterioro gradual de todas las instituciones, la inseguridad se apoderó de los municipios y la actividad turística cerró sus puertas.



Esta situación, dijo, no puede darse en Quintana Roo, ya que la actividad turística que se da en el estado es muy importante para México, y no se puede poner en riesgo recursos que ayudan a todo el país.



Asimismo, detalló que los brotes de violencia que se ven son producto de la disputa de cárteles de la droga que pelean en el territorio, lo cual debe ser frenado por las autoridades en turno y fortalecer los aparatos de seguridad.



“Si Quintana Roo pierde, indudablemente estaríamos viendo lo mismo que sucedió en Guerrero. Actualmente aquí los cárteles de la delincuencia organizada se disputan el territorio, entonces eso debe ser frenado”, puntualizó Isabel Miranda de Wallace.

No está implementada la unidad antisecuestro en Quintana Roo



En cuanto a los secuestros se refiere, Isabel Miranda de Wallace sostuvo que, por estadística, Quintana Roo se encuentra dentro de los niveles más bajos a nivel nacional en las entidades donde se presenta este delito.



Sin embargo, expuso que hasta hoy en el estado no se ha instalado la unidad antisecuestro dentro del gobierno estatal y a través de la Fiscalía, lo cual es un retraso para combatir el secuestro dentro del sector empresarial, se han dado señalamientos sobre el incremento de secuestros y extorsiones, principalmente en Cancún y la Riviera Maya, por lo cual se considera ya al delito como peligroso en la zona norte de la entidad.



En la mayoría de los casos, estos hechos no se denuncian, pero sí llegan a organismos como Angel Ciudadano, donde se mantienen estadísticas en cuanto a secuestros y extorsiones se refiere.