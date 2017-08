Renuncia Frank López para ir tras candidatura en 2018

Cancún, 23 de agosto

IQ Cancún

Francisco López Reyes presentó este día su renuncia al cargo de director de Turismo del Ayuntamiento de Benito Juárez para enfocarse de lleno a sus aspiraciones políticas rumbo al proceso electoral del 2018 y buscar la candidatura a la presidencia municipal o una diputación federal por el Partido Acción Nacional (PAN).

Señaló que hasta el momento no tiene un proyecto definido ya que estaba concentrado en su encomienda municipal, pero está interesado en contender por algún espacio de elección popular.

“Hace unos momentos he presentado al presidente municipal Remberto Estrada Barba mi renuncia al cargo como Director de Turismo, después de cuatro años, en el cual tuve el honor que él me ratificara”, indicó.

El ahora ex funcionario dijo que no sería leal no expresar su reconocimiento al gobierno municipal y tampoco continuar en una encomienda como funcionario público cuando ha externado sus aspiraciones políticas.

“Nos vamos a estar preparando para lo que venga. Vienen elecciones federales y locales y todavía no hay nada definido pero vamos a participar”, indicó.

Finalmente confía en que su partido lo considere como posible abanderado y se mantendrá institucional a las decisiones que tome en la selección de candidatos.