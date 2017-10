Retrasa líder del Suchaa convocatoria para renovación de dirigencia

Chetumal, 17 de octubre

Juan Juárez Mauss

Sergio Cetina Valle, secretario general del Sindicato de taxistas de Chetumal (Suchaa), continúa con su política de engañar a sus agremiados al demorar la convocatoria para las elecciones sindicales.

Y es que mañosamente retrasó la convocatoria para la asamblea en la que se elegirá a un nuevo líder.

Aunque la elección de la nueva directiva debe ser el domingo 3 de diciembre, hasta el momento el Comité de Elecciones no ha querido emitir la convocatoria como estrategia para restarle tiempo a las campañas de los aspirantes a buscar la dirigencia.

En el Comité de Elecciones se encuentran Teresita Silva, Héctor Rojas, Eddy Jiménez Poot y Luis Carrillo Téllez, quienes además del retraso pretenden colocar como requisito para votar y ser votado, estar al día en las cuotas sindicales, cuando la realidad es que existen serios cuestionamientos sobre el destino de esos recursos.

El Suchaa no tiene una cuenta bancaria oficial para que se realicen los pagos y no existe transparencia en la aplicación de las cuotas, pues los recibos que les entregan a quienes pagan no son oficiales.

Además, en los estatutos no existe limitante para la participación en las elecciones, ni condicionante que los socios estén al corriente con sus cuotas.