Se deslinda de protesta ciudadana

Chetumal, 6 Oct /

Gabriel E. Manzanilla. (Por Esto Q Roo)

Justo un día después de haber sido seleccionado dentro de la terna de candidatos a ocupar la titularidad del Órgano Interno de Control (OIC) del Tribunal de Justicia Administrativa, el presidente de la Asociación de Profesionistas, Emiliano Joaquín Oliva Alamilla, se deslindó y dijo no apoyar la marcha civil pacífica que profesionistas y ciudadanos están convocando para el próximo 8 de octubre, a pesar de que en un principio la Asociación que él mismo preside acordó iniciar una lucha social y jurídica en contra del nombramiento de Aida León Canto como titular del Órgano de Control Interno (OIC) de la Fiscalía General del Estado (FGE), por considerar que hubo irregularidades e ilegalidades en su designación, al grado de pensarse de un proceso amañado y con los “dados cargados” a favor de la profesionista.

A través de un comunicado que viene acompañado de su nombre y firma, se indica que Joaquín Oliva Alamilla, presidente de la Asociación de Profesionistas, se ha dicho en desacuerdo de los procedimientos de la XV Legislatura para nombrar a la licenciada Aida Leticia León Canto como titular del OIC de la FGE, pues no ha cumplido con el tiempo mínimo de residencia que marca la ley, por lo que se dijo a favor del respeto a la legalidad y fidelidad de la representación popular a las causas históricas de los derechos quintanarroenses que les unen y fortalecen.

En un segundo párrafo, Joaquín Oliva se deslinda totalmente de una marcha pacífica que profesionistas y ciudadanos han estado convocando para el próximo 8 de octubre, dando amplia difusión a la convocatoria a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea.

“Quiero manifestar y aclarar que si bien reconozco el derecho a la libre manifestación, también he sido respetuoso ante las autoridades y leyes de nuestra constitución, por lo que no he convocado ni convocaré a una marcha organizada. La que se rumora para este domingo 8 de octubre del presente año a las 9:00 am, que partirá del Museo de la Cultura Maya hasta el recinto legislativo, por el repudio a dicho nombramiento no fue ni ha sido mi idea, ni organizada por la Asociación de Profesionistas del Estado, ya que cualquier actividad de esta asociación siempre será dada a conocer a través de los medios de comunicación en tiempo y forma”, señala el documento que viene acompañado del nombre y aparente firma de Joaquín Oliva Alamilla, presidente de la Asociación de Profesionistas de Quintana Roo.

Curiosamente, la postura de Joaquín Oliva se da un día después de que su nombre fuera electo como parte de la terna de candidatos a ocupar la titularidad del OIC del Tribunal de Justicia Administrativa, el pasado 4 de octubre, aún y cuando la convocatoria a la marcha de profesionistas y ciudadanos se ha estado difundiendo desde el pasado fin de semana.

El periódico POR ESTO! publicó una nota referente a esta marcha en su edición del pasado 2 de octubre, y si bien la convocatoria no se atribuyó directamente a la Asociación de Profesionistas de Quintana Roo, el documento también ha sido difundido por integrantes de dicha Asociación, tal y como se hizo llegar hasta esta casa editorial.

Además, se debe recordar que el pasado 28 de septiembre, representantes e integrantes de la Asociación de Profesionistas de Quintana Roo, encabezados por su presidente Joaquín Oliva Alamilla, dieron una conferencia de prensa para expresar su descontento hacia las diputadas y diputados locales, asegurando que iniciarán una lucha social y jurídica en contra del nombramiento de Aida León Canto como titular del Órgano de Control Interno (OIC) de la Fiscalía General del Estado (FGE), por considerar que hubo irregularidades y presuntas ilegalidades en su designación, al grado de pensarse de un proceso amañado y con los “dados cargados” a favor de la profesionista.

Los profesionistas quintanarroenses se dijeron decepcionados del actuar de la XV Legislatura, al señalar que fueron parte de un gran engaño y simulación, de esos que se acostumbraban en gobiernos anteriores, donde los puestos ya estaban palomeados en favor de líneas políticas o intereses muy particulares.

De hecho, durante su entrevista para ocupar la titularidad del Órgano de Control Interno del Tribunal de Justicia Administrativa, realizada el pasado 28 de septiembre, el presidente de la Asociación de Profesionistas, Joaquín Oliva Alamilla, lanzó un llamado de atención a los diputados del Congreso local, quienes han mostrado desprecio hacia los quintanarroenses y han favorecido en los cargos más importantes a gente que ni siquiera conoce el estado, como fue el caso de la licenciada Aida León Canto, que la mayor parte de su vida ha trabajado en Yucatán, siendo originaria de ahí, y de buenas a primeras consigue un cargo de alto nivel en Quintana Roo, pasando por encima de decenas de profesionistas con igual o mejor preparación.

Oliva Alamilla reclamó que más de 20 diputados decidieran por unanimidad nombrar a una yucateca con menos de dos meses de residencia en Quintana Roo, cuando en el estado de Yucatán dijo no conocer de un caso similar, pues ahí sí se cuida que todos los cargos públicos de alto nivel sean para su gente, y jamás se ha dado el caso de un foráneo que participe en una convocatoria y gane el puesto de un yucateco.

“Me gustaría un estado en que no los nativos tengamos realmente la preferencia, pero que sí tengamos las consideraciones y el arraigo, y no que vengan a concursar de Campeche, Tabasco, Puebla y Yucatán en cargos públicos tan importantes, y que se lleven todo el triunfo habido y por haber”, concluyó Oliva Alamilla como parte de su entrevista del pasado 28 de septiembre.

A pesar del amplio y fuerte rechazo ciudadano y de profesionistas en contra de la designación de Aida Leticia León Canto, así como otros atropellos de la legislatura, Joaquín Oliva desconoce y asegura que no apoyará el sentir de los quintanarroenses en la marcha del 8 de octubre, o al menos eso es lo que se observa en el documento que está circulando a nombre de la Asociación de Profesionistas, aún y cuando hace pocos días estaba manifestando férreamente crear un frente común para emprender la lucha social y jurídica en contra de la XV Legislatura.

Pero no es primera vez que este profesionista adopta una postura de bipolaridad en contra de los quintanarroenses, pues cuando se dieron los despidos masivos en gobierno del estado, obedeció las instrucciones de su sobrino, el oficial mayor Manuel Alamilla Ceballos, de mantenerse al margen y no proteger a los profesionistas que han sufrido todo tipo de atropellos y faltas de respeto desde gobiernos anteriores.

En su momento, Oliva Alamilla no dijo ni hizo nada por defender a los trabajadores que fueron despedidos en las distintas dependencias de gobierno, y esto es porque anteriormente buscaba quedarse con la titularidad de la Auditoría Superior del Estado, cargo que finalmente fue cedido a Manuel Palacios Herrera, pero con el rechazo de los profesionistas en el estado.