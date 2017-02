Solicitarán juicio político contra Chelujita

Chetumal, 18 febrero

Martha Torrero (Diario de QRoo)

En el transcurso de la semana entrante, regidores del PAN y de Morena presentarán ante el Congreso del Estado una solicitud de juicio político en contra del ex secretario general del Ayuntamiento capitalino, Jorge Aguilar Cheluja, según confirmó el concejal Germán Vidal González.

En entrevista, el regidor dijo que con esta acción pretenden reforzar la demanda que ya presentaron ante la Fiscalía General del Estado en contra del ex secretario general del Ayuntamiento de Othón P. Blanco, por los delitos de tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.



Mencionó qué con el juicio político en contra del ex funcionario buscan que éste sea inhabilitado para ocupar algún otro cargo, así como también que devuelva todo lo que se llevó.



“Las condiciones en la Legislatura local han cambiado, ahora sí confiamos en que prospere nuestra solicitud y que se concrete el trámite. Tenemos los elementos suficientes y así lo hemos probado”, dijo.



Según dijo la solicitud se presentaría en el transcurso de la semana entrante ante los diputados del Congreso local y sería respaldada por los regidores tanto del Partido Acción Nacional como de Morena en el Ayuntamiento capitalino, que en su momento interpusieron la denuncia penal ante la Físcalía General en contra de Aguilar Cheluja.



“Lo importante en este caso es que estamos sentando un precedente, estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance, tomando todas las medidas para buscar que funcionarios como el anterior secretario general y quienes se beneficiaron y no hicieron nada por la capital sean sancionados”, manifestó



De igual manera dijo que están a la espera de que la Fiscalía General del Estado cite a declarar a Aguilar Cheluja por la demanda que pesa en su contra.



Indicó que si bien el ex funcionario se ha negado a acudir a los llamados que le ha hecho la Contraloría municipal, cuando lo cité la Fiscalía General no podrá seguir con esa actitud.



“Lo más importante en este caso es que dé una explicación clara de cómo ganando siete mil pesos al mes pudo adquirir terrenos que le costaron más de cinco millones pesos”, concluyó.