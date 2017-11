Suspende Ayuntamiento cancunense permisos de Gran Solaris

Cancún, 30 de noviembre

La Jornada Maya

El Ayuntamiento de Benito Juárez suspendió los permisos de construcción para el proyecto Gran Solaris, ubicado junto a Playa Delfines, pero esto no exime a las autoridades o desarrolladores del delito ambiental que se cometió y que se insistirá que se castigue afirmó Katerine Ender.

La presidente del Movimiento Social en Pro de los Derechos del Pueblo indicó que aunque el municipio haya revocado sus permisos, la empresa delimitó su terreno, originando un daño ambiental, pues se encerró a un corral de nidos de tortuga.

La Procuraduría General de la República (PGR) solicitó informes a la Semarnat y Profepa, “y tengo entendido que se violaron las condicionantes, porque se extendieron más allá del predio, robando duna costera, con daño al ecosistema”, explicó la activista. “Ellos retrocedieron por recomendación de la Profepa, pero está este delito documentado en flagrancia”.

En su opinión, el gobierno municipal ya sintió la presión por la movilización ciudadana y porque la PGR ya le ha solicitado información a la Dirección de Ecología para emitir su dictamen.

“Sin duda es un paso, porque nuestro empleado, nuestro funcionario público, está recapacitando y se da cuenta de lo que hizo estuvo mal”, añadió. “Al darnos la razón, las instancias penales y administrativas nos deben resolver en positivo”.

Por ello, no se trata de “irse a casa a festejar”, pues insistirán en el castigo, ya que no se puede pasar por alto las más de mil tortugas que no nacieron, producto de la construcción que se desarrolló junto a los nidos.