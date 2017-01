Terminan pagando mil pesos a cada campesino de Bacalar

Chetumal, 26 enero

Luis Enrique Tuz (Por Esto QRoo)

Días después del bloqueo de la carretera federal Chetumal–Cancún por campesinos de 57 ejidos de Bacalar, este día se inició el pago de un apoyo único de mil pesos por productor en Maya Balam, el antiguo campamento de exrefugiados guatemaltecos.



Desde muy temprano, el personal del Ayuntamiento de Bacalar se trasladó a la comunidad Maya Balam para iniciar con el pago de un apoyo a 708 campesinos que perdieron sus cosechas el año pasado y no fueron considerados por la aseguradora Agroasemex para su indemnización.



El pago del apoyo de mil pesos a los campesinos fue en el domo de la comunidad, en donde también estuvieron presentes los representantes del Comité de Siniestros de Maya Balam y la Policía Municipal Preventiva, a cargo del comandante Carlos Briceño Villagómez.



Francisco Zeto Pedro, integrante del Comité de Siniestros de Maya Balam, afirmó que se están cumpliendo los acuerdos pactados entre autoridades del gobierno y representantes de los 57 ejidos, celebrados el lunes pasado.



Aseguró que los campesinos de Maya Balam son los primeros en recibir el apoyo, pero que en el transcurso de los días se realizará en Reforma, Altos de Sevilla, Miguel Hidalgo, hasta acabar con el pago de los mil pesos.



Zeto Pedro dejó en claro que no es una indemnización por parte de la aseguradora Agroasemex, sino que es un apoyo que les otorgan a los campesinos que perdieron sus cosechas.



Destacó que el compromiso de los campesinos es no realizar más bloqueos en la carretera federal, por lo que procurarán en este año y en otros darle seguimiento a las reglas de operación para que no se queden fuera, como sucedió en este año.



Asimismo, dijo que los campesinos de los 57 ejidos solicitaban 2 mil 500 pesos, pero durante las negociaciones se acordó dos mil, sin embargo, se rompió el acuerdo y después de dialogar se definió en mil pesos, los cuales se están entregando a partir de esta fecha.



Por su parte, los campesinos que recibieron su apoyo de mil pesos se manifestaron contentos, pero no satisfechos porque desde un principio solicitaban 2 mil 500 pesos por hectárea de maíz siniestrada.



Jacinto López René expresó que los mil pesos no les sirven para nada, pues por cada hectárea que cultivan tienen que invertir cinco mil pesos, debido a que se tiene que pagar la tumba, fertilizantes y semillas.



Cabe destacar que los representantes ejidales de 57 comunidades de Bacalar acordaron no realizar más bloqueos carreteros y solucionar por la vía pacífica el pago de sus cultivos que padecieron en la sequía del 2016, aceptando la propuesta del gobierno del estado de recibir mil pesos por campesino.



El pasado 19 de enero, alrededor de tres mil campesinos de 57 ejidos del municipio Bacalar realizaron un megabloqueo de 10 horas en el kilómetro 22 de la carretera federal Chetumal–Cancún, a la altura del entroque al poblado Reforma, para exigir el pago de sus cultivos que se perdieron por sequía.



El origen del bloqueo de la carretera federal se debió a que el pasado miércoles 18 de enero los comisarios ejidales acudieron a las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural (Sedaru), para escuchar una respuesta oficial a su petición sobre el pago de siniestros en sus cultivos, pero al recibir una información negativa se regresaron a sus comunidades en donde les informaron a los campesinos que no habría pago por la indemnización de sus cultivos, por lo que se enardecieron y decidieron realizar su manifestación pacífica.



El subsecretario de Agricultura panista, Antonio Rico Lomelí, fue el primero en informarles que no hay dinero para pagarles, aparte de que no ingresaron sus solicitudes en tiempo y forma; luego le siguió el subsecretario de Ganadería, Héctor Peña Fuentes, quien les repitió que no están en condiciones de cumplirles positivamente, y finalmente el titular de la Sedaru, Pedro Pérez Díaz, los remató al decir que no hay dinero y tampoco el pago.



Durante la manifestación el jefe de la Oficina del Gobernador, Miguel Ramón Martín Azueta, firmó un acuerdo para pagarles 2 mil pesos a cada uno de los 7 mil campesinos de 57 ejidos, sin embargo, el secretario de Gobierno, Francisco López Mena, lo desconoció.



Luego del bloqueo y de los acuerdos a los que llegaron en días posteriores, finalmente los campesinos reciben el apoyo de mil pesos.