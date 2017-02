Tres despidos por día

Chetumal, 9 Feb

Luis Enrique Tuz. (Por Esto Q Roo).

Un millar de trabajadores de confianza de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) y de otras dependencias denuncian que, desde el pasado 25 de septiembre de 2016, han sido despedidos a diario tres trabajadores de confianza de niveles distintos, igual jefes de departamento que auxiliares contables, o inclusive de menor rango, y temen que la guillotina del gobierno del cambio los alcance.

En un documento que entregaron en las oficinas del gobernador Carlos Joaquín González, indican que con fundamento en el artículo 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, expresan lo siguiente: “que toda vez que desde que usted era candidato ha sostenido que gobernaría para todos sin distingos, que elegiría a los mejores hombres y mujeres de Quintana Roo para gobernar, asimismo, ha reiterado que no había despidos, inclusive lo confirmó en su discurso de los primeros 100 días de su gobierno.

“Siguiendo sus indicaciones, suponemos lo ha hecho patente al oficial mayor, Manuel Israel Alamilla Ceballos en diferentes foros; en el mismo sentido, que pondría especial énfasis en generar fuentes dignas de empleo en el sur del estado, considerándolo desde que gobernó Mario Ernesto Villanueva Madrid, no se han materializado fuentes de empleo sustentables o programas de creación de micros, pequeños o medianos negocios, que permitan el desarrollo pleno de las comunidades que lo conforman.

“Considerando su vocación natural, para que el recurso humano tenga mejores expectativas de vida, y se desincentive la participación en la administración pública, lo descrito tiene sustento en sus declaraciones externadas en los medios de comunicación y en las redes sociales.

“Los que suscriben, trabajadores de confianza de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) de Quintana Roo le informamos que desde que tomaron posesión, la mayoría de los servidores públicos de su gabinete, han generado un ambiente hostil, de acoso y hostigamiento laboral, incluso vejaciones; pareciera que vivimos en una entidad federativa sin ley, como si estuviéramos presenciando juicios sumarios, quebrantando el estado de derecho, sin consecuencias jurídicas para quienes lo están haciendo, en pocas palabras, se está violando la ley y los derechos de los trabajadores sin causa justificada, consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política de Quintana Roo, Ley Federal del Trabajo, en los tratados internacionales y leyes locales en la materia.

“Desde que tomó posesión el pasado 25 de septiembre de 2016, se han despedido a tres trabajadores de confianza diarios aproximadamente, de niveles indistintos, igual de jefe de departamento que auxiliar contable o inclusive de menor rango, conforme a la información proporcionada por los Tribunales de Conciliación y Arbitraje del Estado, así como tres bufetes de abogados en materia laboral.

“Sin embargo, los espacios vacíos están siendo ocupados por los colegas, amigos y miembros activos del PRD, PAN y PVEM, que colaboraron en la contienda electoral pasada.

“Han rotado a trabajadores a áreas en las cuales no cuentan con los conocimientos ni la experiencia, han reducido niveles y sueldos, han aumentado cargas y horarios, han transferido a otras ciudades o poblaciones en el estado, se han realizado nombramientos tan patéticos como denigrantes, con una duración menor a 24 horas, ejemplo concreto; el doctor José Mahfud Safar Teyer al frente de la dirección del Colegio de Bachilleres Plantel Uno en Chetumal, y otros casos no menos significativos.

“Cabe señalar que un alto porcentaje de esos trabajadores son mujeres, jefas de familia, tema que pasa inadvertido para ustedes y para los medios de comunicación.

“Queda de manifiesto que, en su equipo de trabajo hay personas que nunca habían ocupado un lugar en la administración pública, desconocen en la mayoría de los casos la encomienda, estamos pagando la curva del aprendizaje, desconocen la humildad y la vocación social de servicio, que debe caracterizar a un servidor público; tienen una actitud arrogante, altanera, engreída, son excluyentes, están administrando los recursos como si fueran propios, ignoran que el recurso humano es lo más preciado, que hay que valorarlo y ponderarlo según sus capacidades, su entrega, su experiencia, etc.

“Lo lamentable es que la mayoría son miembros activos en partidos políticos PRD, PAN y PVEM, que siempre han usado el discurso; ‘que trabajan en favor de los más necesitados’, varios de ellos han aspirado a cargos de elección popular dentro y fuera de Quintana Roo y nunca los han obtenido, quizás por esa razón, desatan su furia, frustración, fobia contra los trabajadores en los niveles donde los sueldos son precarios, quienes no manejan recurso alguno, sin embargo, es el personal mejor capacitado, quienes cuentan con experiencia y entrega, en la mayoría de los casos, nos tratan como si fuéramos responsables del quebranto patrimonial o financiero de las arcas del estado o, peor aún, como si todos fuéramos miembros del partido que gobernó en el pasado.

“Hemos escuchado frases tan desafortunadas como: ‘soy nuevo en la administración pública’, ‘mis órdenes no se cuestionan se acatan’, ‘no vengo a buscar votos, no soy político, ni se me da eso de apapachar al trabajador’, ‘te estaré vigilando’. Del mismo modo, tenemos información que a algunos servidores públicos provenientes de otros destinos se les paga la renta de su vivienda, la cual no es de interés social, cuentan con vehículo, combustible, su chofer tiene nivel de asesor, al igual que su secretaria particular, amén de los viáticos ¿No es eso descarado? Mientras que a nosotros nos han quitado algunas prestaciones navideñas (posada, bono navideño y pavo), y amenazan con suprimir prestaciones tales como las denominadas: desempeño laboral, puntualidad, etc., que compensan los mini salarios que devengan los trabajadores de los niveles mencionados.

“Quizás usted se pregunte, ‘¿por qué no hemos agotado la vía jurídica o de otra índole?’ Los trabajadores no confían en la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, ni en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje que dependen de usted, porque pensamos que no actuarían de manera objetiva; tampoco, en los partidos políticos que no han querido abanderar esta causa ni ninguna otra, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos o los legisladores. Por eso estamos agotando a través de esta petición nuestro derecho de audiencia.

“Estamos a un paso de que usted cargue con la responsabilidad de desemplear a mil personas o un número mayor, la pregunta es ¿a quién le importa?

“Mientras esto acontece somos espectadores de la disposición de personal para la seguridad, vehículos, combustible y otras tantas bondades pagadas con nuestras contribuciones o con cargo al erario público, lo cual es lo mismo, al servicio de Félix Arturo González Canto, Roberto Borge Angulo, Mariana Zorrilla Erales, Juan Pedro Mercader Rodríguez, Gaspar Armando García Torres, Carlos Álvarez Escalera, y un largo etc.

“No se sabe públicamente, si se está procesando penalmente o administrativamente a algún exgobernador, exprocurador, exdiputado, expresidente municipal, exsecretario de despacho, exdirector general, exconsejero electoral, etc., en pocas palabras a ningún personaje de primer nivel de algún gobierno anterior.

“Ninguno de los que encabezan los Tres Poderes en Quintana Roo, ha expresado su intención de reducir sueldos y prestaciones para la alta burocracia, no obstante, que su desempeño es improductivo, atendiendo a las grandes necesidades sociales y a la mayor deuda pública per cápita de una entidad federativa en México. Como consecuencia de esas acciones y omisiones, somos ahora las víctimas, el hilo más delgado, los más vulnerables, los despreciables, los miserables, los olvidados”.

Las solicitudes de los trabajadores son:

1.- Que confirme públicamente y por escrito, la intención de desemplear a más de mil trabajadores de confianza en los próximos seis meses, de las diferentes entidades y dependencias en el estado, sin revisión de perfiles, experiencia, vocación de servicio, justificación y finiquito alguno, quienes representan la misma cantidad de familias, quienes son en la mayoría de los casos jefes de familia.

2.- Si tiene algún plan, que de ser afirmativo el punto anterior, desocupen a dichos trabajadores de manera paulatina, progresiva y con su finiquito correspondiente.

3.- Si estaría dispuesto a crear de manera inmediata un programa de apoyo con recursos estatales o federales, que permita a los futuros desempleados, establecer: micros, pequeños o medianos negocios.

4.- Si estaría dispuesto a apoyar a los futuros desempleados a obtener el seguro de desempleo, a que se inscriban en el seguro popular, a que les amplíen los plazos para continuar pagando sus hipotecas y otros créditos adquiridos a través de la nómina.

5.- Que informe públicamente o por escrito, su programa de reducción de sueldos y prestaciones a la alta burocracia, dependiente de usted, que convoque a quienes encabezan los poderes Legislativo y Judicial a hacer lo mismo que usted, inclusive, revisar las jubilaciones de los exmagistrados, de los diputados constituyentes.

6.- La creación de convenios con la iniciativa privada para que empleen a los futuros desempleados de acuerdo a sus perfiles.

7.- Que informe públicamente y por escrito, que existe un plan para crear una nueva empresa de agua, que sustituirá a la CAPA, mediante la figura jurídica de asociación en participación con capital privado o el proyecto de municipalizar algunos organismos operadores de agua en Quintana Roo.

8.- Si se trata de profesionalizar y realizar cambios sustanciales en el recurso humano, a efecto de dejar huella en la historia de Quintana Roo, le sugerimos, que haga efectiva la ley del servicio civil de carrera, que hoy en día es letra muerta; suscriba convenio de colaboración con el Instituto Nacional Electoral, cuyo personal es experto en la materia.

9.- Si no quedará otra opción, permítanos ejercer libremente nuestro derecho de asociación, autorícenos públicamente y por escrito la formación de un sindicato.

Finalmente, en su escrito el representante de los trabajadores, Marvin Verdayer Marsh, señala que no están solicitando la remoción, renuncia o cabeza de alguno de los directivos de la CAPA, tal como ya lo han hecho públicamente y mediante escritos dirigidos a usted, personal del DIF, Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS).