Verificentros no están contemplados para 2018: Juan Vergara

Chetumal, 17 noviembre

Gabriel E. Manzanilla (Por Esto QRoo)

Fortalecer a Quintana Roo en materia de seguridad, no crear más impuestos y no poner en marcha los centros de verificación vehicular, son parte de los compromisos del gobierno del estado para el 2018, informó el secretario de Finanzas y Planeación, Juan Vergara Fernández, luego de presentar ante el Congreso del Estado la propuesta del Paquete Fiscal 2018, cuyo monto asciende a los 28 mil 415 millones 664 mil 155 pesos.



Vergara Fernández destacó que el tema de la seguridad será una prioridad del gobernador Carlos Joaquín González, siendo el rubro donde inyectarán la mayor cantidad de recursos el próximo año, con lo cual se podrá avanzar en la construcción del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5), así como la contratación de elementos y equipamiento de seguridad pública, entre otras acciones encaminadas a la seguridad de los quintanarroenses y turistas que visitan la entidad.



Asimismo, adelantó que no serán creados nuevos impuestos en el 2018, sino que lograrán una mayor recaudación a través de la incorporación de nuevos contribuyentes, como la marca Airbnb, que tan solo en este 2017 empezó con aportar 4 millones 200 mil pesos por impuesto al hospedaje.



El funcionario estatal también habló sobre el tema de los verificentros, que si bien fueron una herencia del gobierno anterior, sostuvo que hasta el momento no contemplan ponerlos en marcha.



Vergara Fernandéz comentó que para el ejercicio fiscal 2018 se priorizarán rubros como la salud, vivienda, educación, la cultura y el deporte, entre otros; luego de que en el presente ejercicio fiscal las políticas hacendarias se centraron en estabilizar las finanzas públicas, al controlar la deuda pública estatal heredada por las pasadas administraciones.



Por otro lado, mencionó que aún sigue en pie la intención de buscar una nueva reestructuración de la deuda pública estatal, la cual esperan hacer para finales de 2018.



Además, agregó que para este 2017 cerrarán con el pago de 952 millones a proveedores.