Violencia en gasolineras de Playa del Carmen

Playa del Carmen, 5 enero

Por Esto QRoo

Estalla la inconformidad social ante la impotencia de la ciudadanía por las medidas implementadas desde el gobierno federal al incrementar el precio de la gasolina, cuando un grupo de más de trescientas personas tomaron “cinco” gasolineras, de las cuales tres fueron saqueadas ante la impotencia y enojo de los playenses por estas inconcientes alzas a los combustibles emitidas desde la presidencia de la República.



En protesta a las acciones emprendidas por grupos de ciudadanos molestos, quienes pretendían llenar tanques a particulares primero en la gasolinera ubicada en el cruce de las avenidas 125 con Constituyentes, colonia Ejidal, y posteriormente en otras cuatro, poco a poco se fueron sumando más personas, lo que generó que las gasolineras restantes de la ciudad apagaran sus bombas y cerraran el servicio, como media preventiva, lo que originó prácticamente desbasto en la ciudad.

Los hechos

Luego que por redes sociales se anunciara que un grupo de ciudadanos tomarían este miércoles la gasolinera de la avenida 125 con Constituyentes, cientos de personas se reunieron minutos antes de las 20:00 horas, haciendo largas filas con sus automóviles particulares, del servicio público federal, taxistas locales y motociclistas, sin embargo, al estar advertidos, los empleados de la estación hicieron el paro de emergencia de las bombas, de esta manera evitaron que pudieran despachar el combustible a particulares tal como lo habían planeado, lo que desató más la ira de los manifestantes.



Los ciudadanos indignados por el gasolinazo que determinó desde el 1 de enero de este año el gobierno federal, exigían a los empleados de la gasolinera, resguardados ya en las oficinas, que entregaran los chips para activar las bombas, pero por temor a ser dañados se negaron, lo que originó que los manifestantes empezaran a arrojar piedras a las ventanas de vidrio y abrir las puertas hasta lograr ingresar al lugar.



Durante los ataques saquearon de aceites, aditivos, anticongelantes, cajas de higiénicos, líquidos y artículos para limpieza, así como equipo de cómputo y de oficina, como medida de presión al gobierno federal porque están cansados de que les roben, misma acción que hicieron con los exhibidores en las bombas de servicio.



Aunque buscaban al gerente del lugar para que entregara el chip y con ello activar las bombas, no pudieron localizarlo, por lo que para mantener el objetivo de la manifestación en contra el alza del precio de la gasolina aprobada desde la presidencia de la República, se dirigieron a la gasolinera ubicada en la avenida 125 con avenida CTM, donde sólo se apoderaron de aceites y aditamentos; continuaron a la estación sobre la avenida Luis Donaldo Colosio Murrieta con el Bulevar Playa del Carmen, donde de la misma manera los manifestantes no lograron tomarla por asalto pero si hacerse de combustible.



Los empleados de la estación de servicio de combustible lograron parar las bombas manualmente, lo que enfureció a la ciudadanía que se pretendía regalar combustible a los conductores de vehículos, como una medida de manifestarse en contra el incremento al combustible que ha lacerado económicamente a la toda la sociedad, por lo que al no lograrlo saquearon de artículos de limpieza y oficina así como de aceites y aditivos que había en los mostradores.



Para este momento nadie paraba a los enardecidos manifestantes que continuaron a la gasolinera de la avenida CTM con el bulevar Playa del Carmen, pero se pararon las bombas, lo mismo ocurrió con la estación de la avenida CTM con 75, aunque persistían, en este momento las demás estaciones ya habían sido notificadas de los hechos, por lo que decidieron cerrar servicio como medida preventiva.



Tras estas acciones tomadas por los ciudadanos como una forma de manifestarse ante la impotencia por el incremento del costo de la gasolina, al tomar estaciones de despacho de gas, todas la gasolineras de la ciudad, de norte a sur, fueron cerradas como medidas preventivas a los ataques de los manifestantes, lo que generó un desbasto de combustible en la ciudad, y hasta el cierre de esta edición ninguna había reactivado su servicio a la población.

Policía Municipal Preventiva, sólo estuvo de espectadora

Vale la pena comentar que desde la primera gasolinera donde los manifestantes realizaron la primera movilización, las patrullas y elementos de la Policía Municipal Preventiva sólo estaban de espectadores, ya que al parecer las indicaciones eran no intervenir, aunque debían mantenerse a distancia en caso de que se requiriera el auxilio.



Sin embargo, en la estación de combustible de la avenida Colosio con Bulevar Playa del Carmen, de manera fortuita lograron detener a una mujer que se había sumado, con su camioneta, a la manifestación de repudio contra los gasolinazos implementados por Enrique Peña Nieto, ya que en su salida del lugar en reversa arrolló a un ciclista y sobre la batea de la misma portaba seis cajas de aceites que habían saqueado de la bodega.