El “Góber Precioso” apunta a Quintana Roo

El ex gobernador poblano Mario Marín Torres, más conocido como el “Góber Precioso”, estaría empacando sus pertenencias para mudarse a Quintana Roo, enviado como delegado del CEN del PRI. Tal posibilidad ha sacado de balance a más de uno en la comarca, tomando en cuenta los pestilentes antecedentes de este engendro de la política a la mexicana.

El “Góber Precioso” dio un salto infame a la fama porque en una maniobra nauseabunda que lo retrata de cuerpo entero maniobró para saciar una sed de venganza del “zar de la mezclilla”, Kamel Nacif, quien había sido exhibido por la periodista y escritora cancunense Lydia Cacho Ribeiro en su obra intitulada “Los demonios del edén”, documentando casos de pederastas cobijados por el poder político.

Mario Marín envió un grupo de judiciales a Cancún para localizar y secuestrar a la incómoda escritora, quien fue capturada y trasladada por carretera para dar rienda suelta a una tortura psicológica ejecutada a la perfección por estos gorilas, quienes deslizaron mensajes intimidatorios a lo largo del prolongado y tenso viaje.

La filtración de una grabación telefónica entre Mario Marín y el “Góber Precioso” dejó al descubierto la conjura. El trato entre ellos fue el de mafiosos de la política y el sector empresarial, ya que Kamel le dijo al gobernador que era el “héroe de esta película”, prometiendo el envío de dos botellas de coñac, supuesta clave coscolina que fue interpretada como el discreto envío de dos damas cachondas, para corresponder al favor hecho en las alturas del poder.

Fue el diálogo viperino de dos diablos que se ponían de acuerdo con derroche de cinismo, siendo exhibidos en forma tan devastadora que los marcó para siempre, bautizando certeramente a este gobernante cavernícola.

Y si Mario Marín es un elemento despreciable a nivel político y social, pues es obvia la reacción de pánico y asco que genera el posible envío de este señor como delegado del CEN del PRI, partido que debe cuidar el nivel de sus figuras que ocupan posiciones de alta exigencia, o muy visibles cuando menos.

Ya padecimos el ascenso de Jorge Emilio “Niño Verde” González Martínez como Senador, remolcado por el ex gobernador Félix González Canto en la pasada elección federal de principios de julio de 2012.

La inmadurez de los electores que no razonan su voto y las famélicas candidaturas del PAN y PRD explican el triunfo del “Niño Verde”, quien desde hace meses es mencionado como carta potencial para la gubernatura, versión que puede provocar el insomnio no precisamente de los quintanarroenses, sino de Quintana Roo.

El “Niño Verde” es una afrenta para Quintana Roo, a tal grado que nuestra entidad puede quedarse de buena gana con un Senador con fines de depuración. Y entre las nominadas estaría en automático la “Lady Senadora” perredista Luz María Beristain Navarrete.

Pero en el caso del “Góber Precioso” se trata de un asunto de priistas, aunque no deja de afectar la imagen de Quintana Roo porque puede ser sistemático el envío de estos engendros de la política si la respuesta invariable es el silencio.