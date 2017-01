Sangran y colapsan a la UIMQRoo

José María Morelos, Q Roo

ESPECIAL

La comunidad universitaria de la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo (UIMQROO) ha sido paciente y ha tratado de resolver los problemas internos de la mejor forma. Entre los problemas están: falta de transparencia y rendición de cuentas. Y sus directivos se subieron mucho el salario, especialmente el encargado del despacho, José Arjona Carrasco, con respecto a la administración anterior.

El mal manejo de las finanzas en esta Universidad tan novedosa sembrada en el municipio maya de José María Morelos ocasionó la reducción del salario base de todo el personal de la universidad, el cual puede producir una cascada de demandas laborales. No hay agua disponible para beber en la universidad, no hay vigilancia ni personal de limpieza. El manejo de los recursos que se obtienen por los proyectos no permite cumplir con los objetivos y compromisos establecidos en esos proyectos, lo cual pone en riesgo futuros financiamientos y genera una mala reputación para la universidad.

El nivel académico ha decaído a niveles mucho más bajos que la media nacional, las evaluaciones de calidad que se han hecho ya no se pueden sostener ni se podrán mantener, porque no hay un buen manejo académico ni administrativo. También el nivel de empleabilidad de los egresados ha decaído, el porcentaje de titulación también, el número de egresados incorporándose a estudios de maestría es casi cero, en fin, la situación académica es muy mala.

La excusa que presentan las autoridades es que no hay recursos. Puede ser que no haya recursos para las actividades sustantivas de la Universidad pero por un lado tampoco ha habido la gestión eficaz para tener esos recurso y por otro lado los pocos recursos se han destinado a llenar bolsillos de los administrativos.

Esa política de mantener tranquila a la administración y así a la universidad, no es afín a la necesidad nacional de austeridad especialmente con el incremento de precios.

Para sustancial lo anterior, adjunto evidencias de lo siguiente, que han sido recabadas por parte de diferentes personas académicas y administrativas.

El 23 de diciembre de 2015 al 23 de diciembre, se genera un documento llamado periodo extraordinario número 77. Con esta fecha se hacen pago de compensaciones extraordinarias a varios administrativos, entre los documentos adjuntos están: