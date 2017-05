¡No más robos!, exigen padres y alumnos de primaria en Calderitas

Chetumal, 3 de mayo

Juan Juárez Mauss

Cansados de que la escuela de sus hijos sea saqueada constantemente por ladrones, padres de familia de la Escuela Primaria “Melchor Ocampo” de la comunidad de Calderitas se manifestaron fuera del plantel para exigir a las autoridades mayor vigilancia policial.

Este miércoles a temprana hora se dio esta manifestación con alumnos y sus padres. Zoila Hernández, una madre de familia, dijo que es la segunda vez en este año que los ladrones quitan el cable que suministra el servicio de energía al colegio, apenas la semana pasada se repuso el cableado que se robaron en días pasados y este martes volvieron a darse cuenta nuevamente se habían robado el cable.

Dijo que esto causó la protesta de los padres de familia para exigir una mayor presencia de los cuerpos policiales, pues carece de vigilancia constante, no solo en la zona en donde se encuentra el colegio, sino también en toda la población en donde los robos están a la orden del día.

Comentó que este nuevo robo causó que los jóvenes no pidieran tomar sus clases a gusto, ya que los ventiladores no funcionan y no se cuenta con agua potable para los sanitarios, ni para lavarse las manos.

Los padres manifestaron que el director del plantel no ha interpuesto la denuncia penal ni de este, ni de los otros robos, por lo que difícilmente la secretaría de educación repondrá lo robado.

Minutos después el director operativo de la Policía Municipal Preventiva, Osiris de Jesús Ceballos Díaz, se hizo presente en el lugar para dialogar con los padres y alumnos, prometiéndoles a reforzar la seguridad en la zona con patrullaje permanente, además adelantó que en breve se rehabilitará la caseta policial de la colonia 16 de septiembre.