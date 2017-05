Una mirada intercultural sobre la resistencia a la Reforma Educativa

Dr. Francisco Rosado May*

Dr. Floriberto González González**

Mucho se ha discutido y escrito sobre la resistencia que la CNTE ha manifestado, correcta o incorrectamente, dependiendo del cristal con se mire, contra la reforma educativa en nuestro país. El pasado 15 de mayo, día del maestro, la marcha en la ciudad de México recordó a todo el país que el tema está vigente. En el caso de Quintana Roo existe también una gran expectativa del magisterio con respecto a las medidas que tomará el gobierno estatal. No olvidemos que el magisterio emitió muchísimos votos a favor de Carlos Joaquín.

Se han abordado diferentes ángulos tratando de explicar el fenómeno y, sobre esa base también se han presentado algunas alternativas de solución; pero hay al menos un factor que no se ha hecho visible, que muy posiblemente explica varias facetas del problema y abre opciones de diálogo y solución. Este ángulo puede ser de mucha utilidad para el gobierno.

En este larguísimo proceso de resistencia, es posible observar algunos cambios cualitativos que deben dar origen a nuevas estrategias para su atención. Aun cuando la posición de que la reforma educativa es más laboral que educativa, cada vez son mucho menos los profesores que siguen peleando por heredar su plaza o negarse a la evaluación, y cada vez son más los profesores que argumentan la falta de elementos pedagógicos adecuados en la reforma. Por otro lado, el gobierno ha reconocido en la práctica la necesidad de diálogo para atender la situación y ha distendido su posición de reprimir. Pero los cambios son muy, demasiado, lentos.

No es casual que la resistencia más fuerte a la reforma educativa, se ubique en estados con una muy alta población indígena: Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas. Tampoco sería casual que la resistencia a la reforma, especialmente si el proceso no se maneja adecuadamente, crezca fuertemente en otros estados con alta población indígena. Recordemos el caso de Quintana Roo, que en octubre de 2013 fue testigo de la resistencia magisterial con bloqueos prolongados de carreteras.

Nuestra experiencia, como ex rectores de universidades interculturales, tanto por su modelo educativo, por el contexto en que se lleva a cabo y por nuestro acercamiento con líderes indígenas, nos permite señalar que la reforma educativa no toca lo suficientemente bien el asunto de los procesos cognitivos presentes en las comunidades indígenas. Y esto es muy importante. En corto, profesores indígenas y líderes, ya sea en ciudades o poblaciones rurales, ya sean de la CNTE o de la SNTE o de otra agrupación, nos han manifestado que en la práctica educativa actual y en la que espera la reforma educativa, no encuentran el espacio para que las formas locales, indígenas, de aprendizaje y construcción de conocimiento se vean reflejadas en el aula. Algunos, incluso, piensan que la mala educación que la sociedad percibe, en sus niños y en sus jóvenes, se debe a que los estudiantes de origen indígena, en ciudades o comunidades, “pasan por que hay que pasarlos, no porque realmente saben, ni de lo suyo ni lo de los libros”. Al escuchar estos comentarios no podíamos evitar pensar también en los procesos educativos a nivel de universidad intercultural. Efectivamente, la reforma educativa o el modelo educativo recientemente propuesto por la SEP, no son claros en expresar como la reforma o el modelo toma en cuenta las formas particulares de aprendizaje y construcción de conocimiento de los pueblos indígenas.