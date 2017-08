Choferes de UBER buscan afiliarse a nuevo sindicato en Q Roo

Chetumal, 3 de agosto

Juan Juárez Mauss

Al menos 300 choferes de Uber de la zona norte del estado ya buscan acercamiento con el Sindicato de Transportistas y Trabajadores de la Construcción y Procesos Industriales de México (SNC), cuya directiva estatal rindió protesta este jueves ante el Secretario General, Hugo Gerardo Rodríguez.

Héctor Álpuche Pajón, Secretario General Estatal, indicó que los choferes que se desempeñan en dicha trasnacional son los que han buscado cobijo en esa nueva agrupación, como lo han hecho compañeros de otros estados.

Indicó que le han planteado la necesidad de contar con respaldo que como trabajadores no cuentan, y por lo mismo son presa de violaciones a sus derechos humanos y laborales. “Estamos en condiciones de apoyarlos como operadores porque prestan un servicio de transporte”, subrayó.

Destacó que por lo pronto no cuentan con un número considerable de afiliados en virtud que apenas están recibiendo su nombramiento, pero no descartó que el SNC se convierta en uno de los sindicatos más sólidos de la entidad, en virtud que a diferencia de otras agrupaciones velarán por los beneficios de los trabajadores y no de los empleadores.

Hugo Gerardo Rodríguez indicó que Quintana Roo representa un reto en materia sindical, tomando en consideración lo extenso que del sector turístico, y es por ello que cuentan con una política empresarial amigable y no como sindicato de golpeteo político.

“Lo que buscamos como sindicato es que los trabajadores se vean realmente beneficiados y cuidados en su trabajo, porque a diferencia de otras agrupaciones, nuestra intención es proteger al trabajador y no a las empresas, siempre dentro de un marco de cordialidad con ellas”, dijo.

Destacó que el SNC tiene la intención de desterrar la idea del terrorismo sindical que ha imperado en varios estados del país.

En el estado de Quintana Roo, varios sectores productivos de la entidad se encuentran desprotegidos y a merced de sus empleadores, por lo que uno de los principales propósitos es reivindicar el origen de la creación del sindicato, añadió el abogado.

La directiva estatal se encuentra integrada por Héctor Alpuche Pajón, Secretario General Delegación Quintana Roo; Víctor Alpuche Rodríguez, secretario del Trabajo; Johana Karina Poot Poot, secretaria Tesorera; Sonia Estela Pérez Alpuche, secretaria de Conflictos; Adrián Alpuche Rodríguez, secretario de Actas; Francisco Javier Ortiz Chan, secretario de Eventos y Publicidad; Jorge Lenin Manriquez Navarro, secretario de Transportes.