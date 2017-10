Abandona director del ITCH a sus alumnos

Chetumal, 18 de octubre

ESPECIAL

Cuarenta alumnos del Instituto Tecnológico de Chetumal (ITCH) fueron abandonados por el director general del plantel, Mario Vicente González Robles, luego que el autobús en donde se transportaban desde la zona norte del estado se descompuso y el director no fue capaz de auxiliar a sus estudiantes.

A través de una denuncia en redes sociales, el grupo de alumnos dio a conocer el “interés” que mostró Mario Vicente González Robles para auxiliarlos luego de que el autobús de la institución tuvo un desperfecto mecánico en la carretera que conduce desde la zona norte de la entidad a Chetumal. El grupo de jóvenes participó en el 5to seminario en manejo de recursos naturales en la isla de Cozumel en los pasados días.

Narraron los afectados que reportaron a su base del incidente y se les prometió ayudarlos con otro transporte, pero luego de esperar ocho horas se dieron cuenta que los habían engañado, que Mario Vicente González Robles, no enviaría ayuda alguna.

Los jóvenes buscaron entre familiares y amigos la forma de volver a la ciudad capital con sus propios recursos; entre los alumnos viajaban algunas alumnas enfermas, por lo que apremiaba recibir ayuda médica.

Pero esta no es la única irregularidad en la que ha caído Mario Vicente González Robles desde que asumió el cargo, es bien sabido por ex alumnos que la calidad en el aprendizaje de esta casa de estudios ha mermado desde la llegada del director, quien prefiere no involucrarse en las anomalías académicas que realizan maestros sindicalizados por temor a que se puedan manifestar y pedir su destitución, por lo que ha preferido encerrase en sus oficinas y ver solo su interés personal con el cobro de su salario.

Tampoco ha continuado con la demanda ante la Procuraduría General de la República de una propiedad del ITCH en el poblado de Mahahual, que despojaron algunos ex directivos y que costó la salida de su antecesora, Estela Rivera López.