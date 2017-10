Acusan a Pech Várguez de “negociar” con candidaturas de Morena

Chetumal, 24 de octubre

Anwar Moguel (PolíticaQR.com)

Erick López Cruz, militante fundador de Morena en Quintana Roo y ex candidato a diputado local por ese partido, acusó al dirigente estatal José Luis Pech Varguez de relegar a la base al abrir la puerta a cuestionados políticos y venderles candidaturas al proceso electoral federal del 2018, sin que estos hayan aportado algo al trabajo de posicionamiento de su líder nacional Andrés Manuel López Obrador.

“Siempre que un militante del partido hace algún cuestionamiento, enseguida se le tacha de infiltrado, de desestabilizador, yo por ejemplo le cuestioné al doctor Pech de como le vamos a explicar a la gente que Marybel Villegas y Jesús Pool, entre otros, ya fueron limpiados de sus actos de corrupción y votos a favor del borgismo, le aprobaron todo a Borge y ahora se pasan a Morena, y no solo se pasan, los arropan con futuras candidaturas, eso le molestó al doctor”, señaló Erick López.

Señaló que Pech Várguez violentó los estatutos del partido, ya que los prospectos o futuros candidatos deben ser electos en asamblea, pero esto fue en un hotel y sin la presencia de la base, que ni siquiera fue invitada a dicho evento.

El ex candidato a diputado local por el distrito XV, aseguró que Pech Várguez desde su llegada se ha dedicado a dividir al partido. “Él llegó hace un año al partido y lo único que ha hecho es acabar con lo poco que se había logrado por parte de los militantes de Morena”, dijo.

Indicó que no teme ser expulsado de Morena por sus comentarios. “Soy un militante de Morena, pero no un borrego, hay muchos que no hablan u opinan por miedo a caer de la gracia del doctor, pero eso me tiene sin cuidado”, manifestó.

Acusó que el doctor Pech y un grupo de incondicionales están acabando con el partido en el que ellos trabajaron desde antes de su creación, por lo que muchos fundadores se han hecho a un lado al ser relegados o los han expulsado por la actual dirigencia estatal.

En cuanto al arribo de conocidos ex priistas a Morena, Erick López dijo que “la dirigencia está haciendo negocios con ellos, a los militantes no se nos está tomando en cuenta, puedo decir que están comprando las candidaturas, ya que son personas con una calidad moral bastante reprobable, no tienen ningún punto a favor para ser cobijados con candidaturas, es monetario lo que están pactando ellos”.

Por último reveló que miembros de Morena se encuentran organizando a la militancia en todo el estado para protestar contra las acciones que está realizando la dirigencia de José Luis Pech. “No nos vamos a quedar con los brazos cruzados en cuanto a todo lo que está haciendo el doctor Pech en nuestro partido”, advirtió.