Adeudo millonario de Sagarpa a campesinos del estado

Chetumal, 28 octubre

Luis Enrique Tuz (Por Esto QRoo)

La delegación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo, Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) adeuda más de 43 millones de pesos a productores agrícolas y ganaderos de Quintana Roo, de los programas Proagro Productivo y Progan, proyectados en el presupuesto 2017.



El delegado de la Sagarpa en Quintana Roo, César Armando Rosales Cancino, reconoció que se mantienen los retrasos en el pago de apoyos debido a cuestiones federales.



A dos meses de concluir el año, la delegación no ha podido aterrizar los recursos autorizados y no hay fecha para cuándo se complete la entrega, afectando drásticamente a los campesinos de la entidad al no poder comprar los insumos para atender los cultivos y animales.



Para Proagro Productivo se autorizaron 80 millones de pesos, sin embargo, todavía hay 6 mil 380 campesinos a los que se les adeuda un total de 23 millones de pesos, mientras que en el caso del Progan no se ha liberado ni un solo peso.



“Tenemos el Progan que todavía no tenemos fecha ni recurso que se pueda estar pagando, nos lo dirán posteriormente en qué momento ya podemos estar en posibilidades de estar pagando los más de 20 millones de pesos que traemos en Progan. En el caso del Proagro Productivo ya pagamos al 71 por ciento de los beneficiarios, que son 22 mil, y en donde se autorizaron 80 millones de pesos que están siendo pagados”.



Datos oficiales de la Sagarpa en Quintana Roo señalan que del total de productores que solicitaron el apoyo, únicamente 11 mil 738 han sido autorizados.



Incluso, recientemente campesinos de los municipios Felipe Carrillo Puerto, Bacalar, Othón P. Blanco y José María Morelos realizaron manifestaciones ante la falta de liberación de los apoyos para el campo de Quintana Roo.



Finalmente, dijo que el retraso en la liberación de los recursos es a nivel nacional, sin embargo, reconoció que la afectación se registra al no poder adquirir insumos y herramientas para sus cultivos, ganado y labores en el campo.