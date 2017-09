Ahora Perla Tun acabará con el Ironman

Cozumel, 6 Septiembre /

Luis Roel Itzá. (Quequi).

Pone Perla Tun Pech en riesgo la realización del Full Ironman en Noviembre y la continuidad de estos eventos deportivos internacionales en los próximos años, esto debido a su necedad de no querer aportar en beneficio de los cozumeleños y exigirle a la empresa encargada de la realización más de un millón de pesos, presuntamente para pagar horas extras a policías y trabajadores del Ayuntamiento que apoyan en la logística del evento.

Se olvida la presidenta municipal, Perla Tun, de la importancia que tiene este evento deportivo de talla internacional, primeramente por la promoción mundial que se realiza y que al Ayuntamiento no le cuesta un solo peso y que en caso de pagarlo le saldría en más de un millón de pesos que está pidiendo, aunado a que durante la competencia y en la información mundial que se transmite en diferentes medios de comunicación internacionales de la talla de ESPN, se habla de Cozumel y sus atractivos.

Una fuente confiable dio a conocer que por el Ironman 70.3 o Medio Ironman, que se celebrará el 24 de septiembre en Cozumel, se efectuó el pasado mes una reunión para revisar los avances en los compromisos de cada una de las partes que intervienen en la logística y en esa ocasión la alcaldesa solicitó que los organizadores le dieran la cantidad de un millón 100 mil pesos, que es el presupuesto que se gastaría en pagar horas extras a los policías y trabajadores del Ayuntamiento que apoyan en la logística.

Sin embargo, se le dijo que ya se les había hecho una disminución en la aportación que realiza el gobierno estatal para que se traiga a Cozumel la competencia, a lo que la alcaldesa insistió en que si no se le entregaba este dinero, que además sería sin ningún comprobante a cambio, no apoyaría con el personal para la competencia y que la empresa organizadora se hiciera cargo de todas sus necesidades.

PERDERÁN EVENTOS

Debido al corto tiempo que existe para la realización de dicha competencia, no se puede cancelar, sin embargo, de continuar con esta postura, es probable que el Full Ironman que se celebraría en noviembre no se efectúe en Cozumel y con ello prácticamente se estarían perdiendo los eventos deportivos que traen turismo durante la temporada baja, como ocurrió con la Copa Mundial de Triatlón ITU, que este año no se realizó en Cozumel, pese a que el año pasado hasta fue sede del Mundial en todas sus categorías.

Perla Tun Pech, no ha tomado en cuenta todos los beneficios que trae consigo la realización de estos eventos deportivos, que además de la promoción mundial que representan para Cozumel, se trata de dos mil 500 atletas que vienen acompañados de cuando menos de dos personas más, que utilizan servicios de hospedaje, transporte, alimentación y en la mayoría de los casos mientras el atleta compite la familia disfruta de otros servicios.

La derrama económica estimada durante al menos cuatro días supera los 40 millones de pesos, lo que representa un bocanada de oxígeno puro para los cozumeleños durante el mes más bajo en la actividad turística, por lo que se necesitan de estos y otros eventos deportivos, para que no se sienta la temporada baja.

La alcaldesa cozumeleña, se ha entercado en recibir este dinero y no ha dedicado tiempo en pensar en alguna otra solución al problema, ya que se ha concentrado en disfrutar de su segunda luna de miel como se ha calificado en redes sociales por su viaje a Chile acompañada de su esposo y su “asesora” personal, lo cual ha quedado plasmado en fotografías que ella misma sube a sus redes sociales.

Bien pudiera acordar con el Sindicato del Ayuntamiento y los policías, el devolverles posteriormente las horas trabajadas y no tener que pagar las horas extras, como se ha hecho en ocasiones anteriores, sin embargo, sospechoso es que no quiera otorgar ningún recibo ni comprobante, por el dinero solicitado, ya que según es un apoyo para el personal que labore en la logística del evento.

Aunque los organizadores no han querido hablar sobre el tema debido a que confían en que recapacite Perla Tun Pech, se sabe que en caso de que no reciban el apoyo en esta ocasión sería el último evento deportivo que se organice en la isla, donde están más que comprobados los beneficios que dejan de manera general.