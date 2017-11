Amagan con tomar instalaciones del ingenio San Rafael de Pucté

Chetumal, 11 noviembre

Luis Enrique Tuz (Por Esto QRoo)

Aproximadamente tres mil productores cañeros de la ribera del río Hondo afiliados a la Confederación Nacional de Productores Rurales (CNPR), y a la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar (ULPCA) filial de la CNC, podrían tomar las instalaciones del ingenio azucarero San Rafael de Pucté el próximo martes 14 de noviembre, en caso de no llegar a un acuerdo del pago inmediato del remanente de 79 pesos con 50 centavos por tonelada de caña ingresada a la factoría durante la zafra 2016-2017.



Los tres mil productores de caña están decididos a tomar el próximo martes las instalaciones del ingenio San Rafael de Pucté, luego de que la gerencia de la agroindustria les informó hoy que pretende pagarles el remante de 79 pesos con 50 centavos por tonelada de caña molida, en seis semanas, pero los cañeros piden que sea la próxima semana. Sin embargo, el lunes 13 de noviembre tendrán una última y definitiva reunión.



Los dirigentes cañeros Benjamín Gutiérrez Reyes, por la Confederación Nacional de Productores Rurales (CNPR), y Aarón Renteral Campos, por la Unión Local de Productores Cañeros (ULPCA) afiliada a la Confederación Nacional Campesina (CNC), coincidieron en señalar que los productores están exigiendo que se les pague su dinero a más tardar la próxima semana, pero el gerente del ingenio, Enrique Ramos Pérez, pretende realizar dicho pago dentro de seis semanas.



Dada la postura que ha tomado el gerente, las dos organizaciones se han puesto de acuerdo para tomar las instalaciones el próximo martes 14 de este mes, cerrando los accesos para evitar la entrada y salida del personal que labora en la agroindustria y que actualmente realizan labores de mantenimiento del ingenio, ya que está en puerta el inicio de la zafra 2017-2018 a la que ya tenían apalabrado iniciar la primera quincena del mes de diciembre.



Benjamín Gutiérrez Reyes, dirigente de la CNPR, dijo que el monto que les debe pagar el ingenio por el remanente supera los 100 millones de pesos, recursos que esperan los productores para realizar labores en el campo de cultivo ya que están en temporada de siembra de caña, por lo que no permitirán que su dinero sea jineteado por los industriales.



Por su parte, Aarón Renteral Campos, presidente de la Unión Local de Cañeros de la CNC, dijo que no están dispuestos a permitir que el gerente les condicione el pago del remante hasta en seis semanas, por lo que ya se han puesto de acuerdo las dos organizaciones para que el próximo martes se tomen las instalaciones de la agroindustria hasta que les liberen el pago del remanente que les corresponde de sus caña que le entregaron en la zafra 2016-2017.