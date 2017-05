Amenazan a reportero y señalan al director de Cultura en Chetumal

Chetumal, 25 Mayo

(Por Esto Q Roo)

“Ten cuidado con a quien atacas o en una de esas te van a cortar las manos para que dejes de escribir estupideces”, fue la amenaza que recibió el reportero de esta casa editorial, Omar Capistrán, tras criticar los escasos resultados del director de Cultura del municipio, Jaime Arturo Álvarez Cervera.

Ésta es una muestra más de la intolerancia del “gobierno del cambio” encabezado por Luis Torres Llanes contra la crítica a su administración, pues en febrero pasado ya habían iniciado los ataques al comunicador en cuestión, tras señalar las irregularidades de Jaime Álvarez.

Ahora, bajo el perfil de Facebook falso “Mario Rivera Bautista” se envió el siguiente mensaje: “Eres bueno redactando pero un poco imprudente con las notas que publicas, ten cuidado con a quien atacas o en una de esas te van a cortar las manos para que dejes de escribir estupideces. Arturo Álvarez Cervera es lo mejor que le pudo pasar a la dirección de cultura municipal que fue dirigida por rateros durante muchos años así que infórmate bien y no te dejes llevar por lo que dicen chamaquitos cagones y chismosos como los del callejón del arte. Estás avisado carnalito, en una de esas tú sales en nota en de peso, aguas”.

Cabe recordar que en febrero, en una ocasión anterior critica el papel realizado por Álvarez Cervera a través de un perfil falso a nombre de “Marcos Puente”, donde se vertieron también descalificaciones, insultos y calumnias.

En ese entonces, el sujeto, que incluso se jactó de ser maestrante, no paró en su intento de poner en tela de juicio incluso la educación de quienes habían vertido una crítica.

Después de un rastreo se logró comprobar que se trata de uno de los famosos “bots”, perfiles falsos, para estar al tanto de todo lo que sucede y de las críticas recibidas.

El sujeto, trabajador de comunicación social llamado Gerardo Jiménez Cruz, quien momentos antes mencionaba que era maestro y que resultó ser fotógrafo, cometió la torpeza de crear un perfil falso con su dirección de Facebook.

No se descarta que pudiera ser el mismo personaje, pero el punto sobre la mesa es la actitud del gobierno de Luis Torres Llanes, espiando los movimientos y enviando a sus huestes en contra de lo que no sea positivo para su gobierno



Cabe mencionar que hace apenas una semana, reporteros de los diferentes medios de comunicación se manifestaron a las afueras de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pidiendo que se den garantías de seguridad a los comunicadores en Quintana Roo y no se presenten más atentados contra la libertad de expresión y la crítica contra funcionarios públicos.

El director de Cultura del Ayuntamiento de Othón P. Blanco, Jaime Arturo Álvarez Cervera, demostró desde el principio intolerancia y poca diplomacia. Se ha señalado que se enfrascó en una pelea con el organizador de un festival japonés en Chetumal, en donde claramente y con dejo de prepotencia le dice “a mi no me hablas así y cálmate, no me interesa la cultura japonesa”.

Posteriormente, “Alvrix” entró en franca batalla con un grupo de chicos que hicieron lo que él no ha podido hacer, activar la cultura en Chetumal a través de El Callejón del Arte, donde cada 8 días se presentan grupos locales, artesanías, comida en una convivencia cultural que el director de Cultura municipal por alguna razón intentó clausurar y bloquear. No obstante, la comunidad cultural alzó la mano y Álvarez Cervera reculó en un franco intento de cerrar ese espacio.

Sin un plan de trabajo que de verdad impulse a la cultura en el sur, Arturo Álvarez, en la Dirección de Cultura municipal, mantiene el pésimo desempeño como las otras áreas de la administración del presidente del “segundo renacimiento”, Luis Torres Llanes.