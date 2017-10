Arcila, muy buen alumno de Beto Borge

Sin Anestesia

Tan autoritario y caprichoso como Beto Borge cuando estaba en el pico del poder, el “líder” del Congreso local, Eduardo Martínez Arcila, echó a la bacinica los justos reclamos de los profesionistas chetumaleños, quienes han alzado la voz por el acto de traición cometido por los diputados locales, que eligieron para un alto puesto burocrático a una profesionista yucateca sin arraigo en la entidad.

Con el mismo tinte de prepotencia del ex gobernador caído en desgracia, el panista encumbrado se sacudió las críticas y protestas que levantó esa infame decisión de los legisladores entre los quintanarroenses, afirmando que todo el procedimiento fue legal y que le hagan como quieran, pero que la señora Aida Leon Canto se queda en la titularidad del órgano de control de la Fiscalía.

Y no es que el diputado no entienda cual es el fondo de la inconformidad ciudadana. No es que no comprenda que el agravio es que se siguen otorgando puestos de poder a foráneos que no viven y nunca han vivido en Quintana Roo, cuando los profesionistas locales están ávidos de oportunidades para desarrollarse en la función pública, simplemente el sentir ciudadano le vale tres kilos de pepino.

Porque Arcila podrá hacerse el tonto -papel que, por cierto, le queda de lujo-, pero la designación de nombrar a una funcionaria que apenas hace un mes despachaba como directora jurídica del Congreso de Yucatán, cuyos nexos con Quintana Roo son nulos, es injustificable desde cualquier perspectiva.

También es injustificable que, pisoteando la democracia, el Congreso siga tomando este tipo de decisiones que caen como patada de mula en los ofendidos quintanarroenses por extrañas “unanimidades”, que tradicionalmente se consiguen con carretadas de billetes para los diputados rebeldes que reciben línea -aunque lo nieguen una y mil veces- desde la presidencia de la Gran Comisión.

El nombramiento es legal, dice Eduardo Martínez Arcila, porque según su ley, en este caso residir en el estado por un tiempo determinado no es un requisito. Sí, podrá ser legal, pero es monumentalmente inmoral.

Y ni la amenaza de la impugnación de este nombramiento lanzada por el Colegio de Profesionistas, ni la marcha convocada para protestar ante el Congreso el próximo 8 de octubre, parece sensibilizar al ciego y sordo legislador, que obnubilado por el poder no puede ver más allá de sus narices.

Arcila contempla la tempestad y no se hinca; tampoco lo hizo Borge cuando las manifestaciones ciudadanas empezaron a subir de tono y ya todos sabemos cuál fue su destino.