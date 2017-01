Arrogancia y prepotencia de López Mena

Chetumal, 14 octubre

Por Esto QRoo

Con desplantes y absurdas exigencias se conduce hacia los empresarios del sur del estado el secretario de Gobierno, Francisco López Mena, quien en días pasados les rechazó varios documentos en los que le expresaban una serie de añejas demandas, sólo porque éstos no contenían su nombre completo, así como otras nimiedades.



Un grupo de empresarios chetumaleños hizo llegar a esta casa editorial una queja en contra del secretario de Gobierno, Francisco López Mena, quienes después de acudir a sus oficinas, éste, a través de su secretaria particular, se negó a recibirles un documento que contenía inquietudes y propuestas del sector empresarial del sur del estado, únicamente porque su nombre no estaba completo.



El rechazo de este documento se hizo en 3 ocasiones hacia diferentes empresarios, porque el escrito iba dirigido al “Licenciado Francisco López Mena, secretario de Gobierno del Estado de Quintana Roo”, y resulta que la exigencia de su secretaria era porque que el nombre correcto debía ser Francisco Xavier López Mena, porque “al secretario así le gusta que lo llamen, por su nombre completo”.



Cabe mencionar que los empresarios habían recibido días antes, vía correo electrónico, un documento de la Dirección de Difusión del gobierno del estado con el nombre y cargo de los nuevos funcionarios, en el cual se indicaba el nombre del secretario de Gobierno como Licenciado Francisco López Mena, pero sin incluir su segundo nombre que es Xavier.



Para corregir esta absurda exigencia, los empresarios buscaron el nombre en la página de internet del gobierno del estado, donde aparece “Maestro Francisco Xavier López Mena”, pero para su sorpresa al llevar de nueva cuenta el documento, la secretaria les dijo que al señor Francisco López Mena no le gusta que lo llamen maestro, que porque es licenciado, pero que sólo por esa ocasión les recibiría el escrito aunque “habría que ver si lo aceptaba el licenciado López Mena”.



Esto causó muchas molestias a los empresarios, quienes se dijeron sorprendidos de que el nuevo secretario de Gobierno se dirija hacia su gente con ese tipo de desplantes y absurdas exigencias, al grado de ignorarlos sólo por omitir su segundo nombre o llamarle maestro.



“Hemos tenido oportunidad de visitar diversas direcciones y secretarías de gobierno y nos ha causado gusto ver las puertas abiertas y tener total recibimiento, porque como empresarios del sur estamos presentándonos con las nuevas autoridades para tener el primer acercamiento formal y poder trabajar en unidad; sin embargo, al visitar la Secretaría de Gobierno, en la oficialía de partes para entregar un documento dirigido al secretario de Gobierno, se negaron a recibir dicho oficio porque le faltaba el nombre de ‘Xavier’.



“Queremos recalcar que el oficio iba dirigido a el Licenciado Francisco López Mena, secretario de Gobierno del estado de Quintana Roo; y hacemos la aclaración de que días antes, la Dirección de Difusión del gobierno del estado nos proporcionó por correo electrónico los nombres y cargos de los nuevos funcionarios, en el cual el nombre del Licenciado Francisco López Mena no tenía el nombre de Xavier. Para nosotros fue una gran decepción que nos trataran de esta manera, porque no fuimos a pedir dinero, sino que fuimos a felicitarlos por su nombramiento y presentarnos, pero vemos que el llamado cambio no llegó a esa secretaría porque no es posible que se hayan negado a recibir el oficio cuando en el pasado, si no se contaba con el nombre del funcionario, los escritos se dirigían a ‘quien corresponda’, y en esa ocasión no contábamos con el segundo nombre porque ellos mismos no lo proporcionaron de forma correcta”, comentaron los empresarios.



“Posteriormente llevamos un nuevo oficio con el nombre ya corregido, y que ahora lo buscamos en internet en la página del gobierno del estado, donde aparece ‘Mtro. Francisco Xavier Lopez Mena’, pero después nos salieron con la bendita respuesta de que al secretario de Gobierno no le gusta que le digan maestro que porque es licenciado; sólo que en esa ocasión sí nos recibieron el oficio pero con la condición de que no se volviera a repetir”, concluyeron.